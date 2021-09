Warum Florin Ketterer die Vorbereitungsspiele anders geplant hätte

Wenn Florin Ketterer das Testspielprogramm der Ravensburg Towerstars organisiert hätte, hätte er das kommende Woche anders geplant. „Ich persönlich finde es immer besser, wenn die Vorbereitung mit einem Test gegen einen DEL2-Club zu Ende geht“, sagt der Verteidiger. Ketterer hat aber nicht geplant – so spielen die Towerstars am Freitag (19.30 Uhr/SpradeTV) beim ESV Kaufbeuren, der Abschluss der Vorbereitung ist das Spiel am Sonntag (18 Uhr/SpradeTV) beim Oberligisten ECDC Memmingen.

Sich selbst und seine Mannschaftskollegen nimmt Ketterer dann gleich einmal vorab in die Pflicht. „Wir dürfen uns gegen den Oberligisten keinen Schlendrian erlauben, auch dieses Spiel müssen wir mit voller Konzentration spielen.“ Daran hat Towerstars-Trainer Peter Russell aber keine Zweifel: „Die Jungs arbeiten in jedem Training hart, das macht Spaß“, sagte Russell nach der Donnerstagseinheit. „Wir brauchen in manchen Phasen aber noch etwas Konstanz.“

Zu sehen war das etwa am vergangenen Sonntag gegen die Heilbronner Falken, als es bei einer 5:3-Führung in der Schlussminute noch zwei Gegentreffer gegeben hatte. „Das war unglücklich und hätte nicht passieren dürfen“, sagt Ketterer. „Aber lieber jetzt in der Vorbereitung als in der Liga.“ Aus den Schlusssekunden, fügt Ketterer lächelnd an, „haben wir auf jeden Fall gelernt“. Beim 5:6 nach Penaltyschießen gegen Heilbronn wirkten die Towerstars auf ihren Trainer „etwas müde“. In Summe ist Russell mit der Vorbereitung seiner neuen Mannschaft aber zufrieden. „Ein paar Dinge müssen wir noch verbessern.“

Das sieht auch Ketterer so und nennt dabei vor allem eine Sache: „Konstanz!“ Dass bei einer neuen Mannschaft nach knapp drei Wochen Vorbereitung noch nicht alles auf Anhieb funktioniere, sei aber klar. Trainer Russell hat ein neues Spielsystem (Ketterer: „Vor allem für Stürmer extrem laufintensiv“) eingeführt, neben Ketterer gibt es zehn neue Profis im Kader. „Wenn wir das spielen, was Pete sehen will, dann funktioniert es schon richtig gut“, sagt Ketterer. „Wir müssen noch verinnerlichen, dass sich keiner auf dem Eis eine Pause erlauben darf.“

Das Duell gegen Kaufbeuren wird es auch eine Woche später zum Auftakt in die DEL2-Saison geben. Für Ketterer, der fünf Jahre für den ESVK aufgelaufen ist, werden es besondere Spiele. „Wenn die Halle in Kaufbeu-ren in der kommenden Woche voll ist, wird es sicher ein komisches Gefühl sein“, sagt der 28-jährige Verteidiger. Bei zwei Duellen in der Vorbereitung und gleich dem Ligaauftakt gegen den Ex-Club musste Ketterer schon mal „die Hand vor den Kopf schlagen“. Ganz sicher: Hätte Ketterer die Spielplanung gemacht, hätte das erste Wochenende der Towerstars anders ausgesehen.