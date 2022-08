Warum Fiebersäfte und weitere Medikamente auch in der Region derzeit fehlen

Müdigkeit, Schwäche und Schüttelfrost. Bei hohem Fieber oder langem Verlauf kann ein fiebersenkendes Medikament hilfreich sein. Wenn Eltern derzeit jedoch versuchen fiebersenkende Säfte für ihre Kinder zu kaufen, zeigt sich das überwiegend gleiche Bild: In den Regalen der Apotheken sind Paracetamol und Ibuprofen-Säfte ausverkauft.

Was sind die Gründe dafür? Apothekerinnen aus der Region berichten.

Versorgungssituation im Winter noch unklar

„Die Lieferzeit für Ibuprofen-Säfte wurde bei uns von Ende Juli auf Mitte August verlängert“, sagt Barbara Renz von der Apotheke am St.-Elisabethen-Krankenhaus in Ravensburg.

„Auch Säfte mit dem Wirkstoff Paracetamol sind seit Monaten schwer lieferbar. Derzeit können wir noch auf Fieberzäpfchen und Schmelztabletten ausweichen, auch wenn die Kinder das weniger gern tolerieren“, berichtet Apothekerin Renz. „Wie jedoch die Versorgungssituation zu Beginn der kommenden Erkältungswelle im Winter aussieht ist unklar.“

Laut aktuellen Informationen des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte haben derzeit viele Pharmazeuten Probleme die fiebersenkenden Säfte nachzubestellen, wenn der Bestand einmal aufgebraucht ist. Die Gründe dafür sind vielfältig: Ein Grund sei, dass sich kürzlich eine Herstellerfirma für Paracetamol-Säfte vom Markt zurückgezogen und sich dadurch die Lage durch die gestörten Lieferketten zugespitzt hat.

Weitere Gründe sind dem Bundesinstitut zufolge die hygienisch aufwendigere Produktion von Kindersäften und ihre geringere Haltbarkeit als Tabletten, sowie die vergleichsweise hohe Anzahl an Erkältungen und Covid-19 Erkrankungen in diesem Sommer.

Darreichungsform bei Kleinkindern eingeschränkt

„Auch in der Erwachsenenmedizin haben Lieferengpässe das empfindliche System seit Beginn der Corona-Pandemie ins Wanken gebracht“, so Apothekerin Renz. So fehlten aktuell krampflösende Medikamente mit dem Inhaltstoff Butylscopolamin, die gegen Bauchkrämpfe eingesetzt werden, in vielen Apotheken fast gänzlich, genauso einzelne blutdrucksenkende Medikamente und einzelne Medikamente gegen Herzschwäche.

Die Versorgungssituation von Kindern mit Medikamenten sei generell schwieriger als bei Erwachsenen, gleichzeitig sind Ibuprofen und Paracetamol sehr breit angewendete Medikamente.

Durch Einschränkungen bei Wirkstoffen und Darreichungsformen sei die Arzneimittelversorgung bei Kleinkindern generell eingeschränkt, zudem gebe es weniger Hersteller für fiebersenkende Säfte, berichtet Dr. Ruth Rieser von der Altdorf Apotheke in Weingarten.

Apothekerin: Arzneimittel selbst herstellen ist schwierig

Als temporäre Lösung empfiehlt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Apotheken individuelle Rezepturarzneimittel auf ärztliche Verschreibung selbst herzustellen. Doch wie lange lässt sich dieser Vorschlag umsetzen?

„Selbst der Wirkstoff Ibuprofen zur Anfertigung eines individuellen Arzneimittels ist derzeit kaum lieferbar“, entgegnet Apothekerin Renz, „zudem sind die Anforderungen an ein Arzneimittel hoch: Die Qualität muss stimmen, die Haltbarkeit muss garantiert werden, sowie der Geschmack muss für Kinder tolerierbar sein“. Die Fertigung von individuellen Arzneimitteln scheint daher nur vorwiegend bis zur Entspannung der aktuellen Situation geeignet.

Apothekerin Dr. Rieser und ihr Team in Weingarten sowie andere Apotheken stellen Medikamente mit dem Wirkstoff Paracetamol her. Die individuelle Anfertigung sei zwar teurer, so Apothekerin Dr. Rieser, aber wenn der Arzt auf einem Rezept vermerke, dass eine Rezeptur angemischt werden soll, dann könne diese auch von den gesetzlichen Krankenversicherungen erstattet werden.

Die Versorgungssituation sei so gesichert und man könne die jungen Patienten damit derzeit ausreichend versorgen. Generell müsse man sich aktuell aber auf eine längere Zeit bis zum Erhalt des fiebersenkenden Medikaments einstellen. Oft halten Apotheker Rücksprache mit den verschreibenden Ärzten, um auf alternative Medikamente ausweichen zu können.