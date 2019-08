Warum es sich wirklich nicht gehört, die Totenruhe zu stören

Von Schwäbische Zeitung

Der Vermisstenfall der damals 27-jährigen Filiz F. aus Niedereschach ist nach über 19 Jahren gelöst. Das haben die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Tuttlingen gemeinsam bekanntgegeben.

Am 24. Dezember 1999 hatte die Frau am frühen Abend ohne Angabe eines Ziels zu Fuß ihr Zuhause verlassen. Eine Suchaktion mit mehreren Einsatzkräften der Polizei wurde am 25. Dezember erfolglos abgebrochen.

Nach dem Jahrhundertsturmtief „Lothar”, das am 26.