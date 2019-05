Warum es Jugendliche in den Ravensburger Gemeinderat zieht

Derzeit liegt der Altersdurchschnitt im Ravensburger Gemeinderat bei 60 Jahren, die jüngste Stadträtin ist 40. Manche sehen das als Grund, weshalb Jugendthemen keine große Rolle im Stadtparlament spielen. Das wollen einige Kandidaten ändern. Neun Prozent der 189 Bewerber sind unter 25 Jahre alt.

Nach Ansicht von Maximilian Kremer, 19 Jahre, SPD, fehlt es derzeit an Diversität im Ravensburger Gemeinderat. „Das ist wahrscheinlich unser aller Motivation: Das Durchschnittsalter im Gemeinderat zu senken“, sagt auch Julian Reichwein, 18 Jahre, Bürger für Ravensburg. „Aktuell fehlt einfach die Stimme der jungen Leute“, findet Patrick Pfau, 23 Jahre, Freie Wähler.

Doch die jungen Kandidaten wollen sich nicht nur auf ihr Alter reduzieren lassen, falls sie in den Gemeinderat gewählt werden. Man könne sich nicht nur auf Anliegen von Jugendlichen konzentrieren, findet Maximilian Sauter, 21 Jahre, CDU. Es gäbe viele Themen, wie beispielsweise der Ausbau der B 30 und dessen Folgen, die die breite Masse bewegten, nicht nur die jungen Leute, so Sauter. Auch Arzu Eser, 19 Jahre (Grüne), stimmt dieser Ansicht zu. „Wenn wir uns nur auf die jugendliche Schiene konzentrieren würden, dann würden wir uns gar nicht unterscheiden“, erklärt Arzu Eser.

Maximilian Kremer erzählt, dass er als Schülerratssprecher die Erfahrung gemacht habe, dass der derzeitige Gemeinderat durchaus weiß, dass der junge Input fehle und dafür offen sei. Deshalb sei es nun wichtig, dass der neue Gemeinderat einen Querschnitt der Ravensburger Bevölkerung widerspiegele, finden die jungen Kandidaten.

Die Wahl der Partei

Warum haben sich die Kandidaten für ihre jeweiligen Parteien entschieden? Was gab den Ausschlag? Bei Maximilian Sauter eher der Zufall. Er wurde von der Ravensburger CDU angesprochen, ob er als Nachwuchs für den Ortschaftsrat antreten wolle, erzählt er. Jemanden im Hintergrund zu haben, bei dem man im Notfall nachfragen könne, sei für ihn hilfreich, so Sauter. Maximilian Kremer hat sich hingegen 2012 bewusst für die SPD entschieden: „Ich will Politik für Menschen machen, der soziale Faktor ist für mich bei der SPD am höchsten gewichtet.“ Patrick Pfau wiederum wollte lieber parteilos bleiben und für die Freien Wähler antreten. Seiner Ansicht nach sei Parteipolitik auf kommunaler Ebene nicht das Richtige. Jeder solle ohne Parteizwang nach seinem besten Gewissen entscheiden dürften, so Pfau. Bei Arzu Eser gab das Thema Umwelt den Auslöser, sich der Partei der Grünen anzuschließen: „Ich kann nicht mit ansehen, wie die Zukunft meiner Kinder oder Enkel zerstört wird.“ Deshalb habe sie sich dazu entschieden, selbst aktiv zu werden, so die 19 Jährige.

Trotz ihres jungen Alters sind sich die Kandidaten sicher, die nächsten Jahre in Ravensburg verbringen zu wollen. Für sie bedeutet Ravensburg Familie, Freunde, Studium oder auch Vereine, an die sie gebunden sind, erzählen sie.

Obwohl sie sich nicht bei allen Themen einig sind, spürt man den Zusammenhalt der jungen Kandidaten. Sie würden sich gegenseitig unterstützen, denn ihr Ziel sei es, so viele junge Leute wie möglich in den Gemeinderat zu bekommen, erzählt Julian Reichwein. Denn darin sind sich die Kandidaten einig: Die Mischung macht’s.