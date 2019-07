Gar nicht so einfach nach dem Rutenfest wieder in die Spur zu kommen. Das zumindest könnte man meinen, wenn man Lukas und Oli zuhört, die teilweise wirres Zeug faseln. Umso lustiger wird es, wenn sie mal losgelassen. Und so sprechen sie über Bettler und Betrüger, die als Studenten getarnt, in der Ravensburger Innenstadt unterwegs sind. Wie gut die mit ihrer Masche sind oder wie naiv die Jungs sind: Einer von beiden ist auch auf den Trick hereingefallen.

Dafür erzählt der andere davon, wie er die Polizei als Taxi nutzen wollte. Anlass hierfür: Ein betrunkener Radfahrer, der sich auf die Bundesstraße B 30 verirrt hatte. Außerdem darf die Vogter Band "Provinz" nicht fehlen, die einen Plattenvertrag mit einem der größten Labels weltweit bekommen hat. Und natürlich noch weitere Geschichten, die aber ganz schön ernst sind.

