Warum es doch keinen Luftreinhalteplan für Ravensburg gibt

Wie geht es weiter mit der Verbesserung der Luftqualität in Ravensburg? Vertreter des Regierungspräsidiums Tübingen (RP) haben am Mittwochabend im Ausschuss für Umwelt und Technik dargelegt, wie sie zu der Kehrtwende in Sachen Luftreinhalteplan gekommen sind: Wie berichtet, will die Behörde angesichts neuer Messungen, die bessere Ergebnisse brachten als im Jahr 2016, vorerst davon absehen. Was Umweltschützer ärgert. Auch im Ausschuss schlugen die Wellen hoch.

Der Grenzwert für Stickstoffdioxid, einem die Atemwege reizenden, gesundheitsschädlichen Gas, das hauptsächlich im Straßenverkehr freigesetzt wird, liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel. In Ravensburg lag er 2016 bei 49 Mikrogramm. Deshalb wurde das Verfahren eingeleitet, das eigentlich zu einem Luftreinhalteplan führen sollte, der ab 2019 verbindlich in Kraft getreten wäre. Grundlagen sind die Bundesimmissionsschutzverordnung sowie das Bundesimmissionsschutzgesetz. Eine EU-Richtline schreibt zudem vor, dass Luftreinhaltepläne spätestens zwei Jahre nach dem ersten Jahr, in dem eine Überschreitung der Grenzwerte festgestellt wurde, eingeführt werden müssen.

Laut der zuständigen Abteilungsleiterin Ute Maier vom RP ist 2018 erneut gemessen worden. Und siehe da: Die Werte haben sich verbessert. Sie liegen jetzt etwa um den Grenzwert. An Messpunkt 1 (Schussenstraße 5) bei 41 Mikrogramm/Kubikmeter, also knapp darüber, an Messpunkt 2 (Schussenstraße 9) bei 38 Mikrogramm/Kubikmeter, also knapp darunter. Bei Messwerten im Bereich des Grenzwertes besteht nach Angaben des RP aus Gründen der Verhältnismäßigkeit keine Grundlage für die Festsetzung von restriktiven Maßnahmen in einem Luftreinhalteplan.

Regierungspräsidium setzt auf Freiwilligkeit

Das RP setzt stattdessen auf Freiwilligkeit. Es schlägt vor, dass die Stadt eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität umsetzt. Dazu gehören die Umrüstung der Stadtbusflotte (auf Erdgas oder neuere Diesel), die Förderung der E-Mobilität und am Ende sogar die Parkraumbewirtschaftung bislang kostenloser Parkplätze (etwa an der Oberschwabenhalle und auf der Kuppelnau). Unverhältnismäßig wäre nach Ansicht des RP hingegen die Einrichtung einer grünen Umweltzone, in die nur Fahrzeuge mit einer entsprechenden Umweltplakette fahren dürfen.

Im Ausschuss wurde der Rückzieher teils begrüßt, teils heftig kritisiert. Manfred Büchele (CDU) meinte: „Die Behörde handelt unabhängig. Da wird nicht von oben etwas hineinregiert.“ Gleichwohl gebe es Grenzwertüberschreitungen. Die CDU plädiert für einen Ausbau des ÖPNV, vor allem in der bisher schlecht angebundenen Ortschaft Taldorf, und will auf keinen Fall Fahrverbote oder höhere Parkgebühren.

Es ist eine Verschwendung von Steuergeldern, wenn man zigmal nachmisst Aytun Narcin, SPD

Maria Weithmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen, sieht hingegen einen „klaren Verstoß gegen geltendes Recht“. Sie wirft Stadt und RP eine „Vernebelungsstrategie“ vor. Die niedrigeren Werte seien in dem Ausmaß nicht durch bessere Autos zu erklären. „Für mich liegt der Verdacht einer politischen Einflussnahme immer noch nahe.“ Auch die SPD ist nach Worten von Aytun Narcin „überrascht und enttäuscht“ vom Rückzieher des RP, einen Luftreinhalteplan aufzustellen. „Die Belastung nimmt in den Wintermonaten deutlich zu. Es ist eine Verschwendung von Steuergeldern, wenn man zigmal nachmisst.“

Wolfgang Metzger (Freie Wähler) verwies jedoch darauf, dass auch in anderen Städten die Werte zurückgegangen seien. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort überall jemand politischen Einfluss nimmt. Wer soll das denn sein?“ Michael Lopez-Díaz (Unabhängige Liste) sagte: „Wir sind grundsätzlich froh, wenn uns eine übergeordnete Behörde nichts vorschreibt, sondern wir freiwillig handeln. Und nicht, weil wir gezwungen werden.“

Aufatmen kann die Stadt jedoch noch nicht. Sollte sich im November und Dezember die Luftqualität so verschlechtern, dass der Jahresmittelwert den Grenzwert wieder deutlich überschreitet, wird der Luftreinhalteplan doch noch erlassen.

