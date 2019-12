Warum das Handwerk voller Selbstvertrauen in die Zukunft blickt

Trotz Digitalisierung und starken Wettbewerbsdrucks lässt sich die Kreishandwerkerschaft Ravensburg ihre Tradition nicht nehmen. Alljährlich ehren sie Altmeister verschiedenen Handwerks bei einer Feier.

So fanden dieses Jahr zum 62. Mal zahlreiche Altmeister mit ihren Angehörigen im Schwörsaal in Ravensburg zusammen. All denjenigen die vor 50 oder 60 Jahren eine Meisterprüfung absolviert hatten, wurde ein goldener beziehungsweise diamantener Meisterbrief als Anerkennung überreicht.

„Sie haben Ravensburg zu der Stadt gemacht, die sie heute ist“, sagte Kreishandwerksmeister Michael Bucher. Dennoch sei es wichtig sich für die Zukunft zu wappnen und die jüngeren Generationen für das Handwerk zu begeistern. „Die Betriebe müssen immer neu ausgerichtet werden, um modern und attraktiv für junge Leute zu bleiben“, sagte Bucher. Er appellierte an die Altmeister, ihre Nachfolger zu unterstützen und sie zu fördern. „Ihre Nachfolger stehen auf ihren Schultern“, sagte er abschließend.

Die Geschichte der Region

Oberbürgermeister Daniel Rapp blickte zuerst in die Geschichte der Region zurück. „Im 14. Jahrhundert hat Ravensburg schon Demokratiegeschichte geschrieben“, sagte er. Zur damaligen Zeit setzten sich die Handwerker und Zünfte aus der Unterstadt gegen die Kaufleute aus der Oberstadt durch und erkämpften sich so ihren Platz im Rat. Mit einem großen Schritt zurück in die Gegenwart kündigte er an, dass das Handwerk nach sechs Jahrhunderten wieder in die Unterstadt zurückkehrt und einige Ladenflächen als Showflächen für das Handwerk dienen werden.

Finanzielle Unterstützung beim Meistertitel

Der Präsident der Handwerkskammer Ulm, Joachim Krimmer, machte auf die politischen Erfolge des Handwerks in diesem Jahr aufmerksam. „Wir haben einiges geschafft in diesem Jahr“, sagte er. Am 18. Dezember wird die Meisterprämie wieder eingeführt. Das heißt, Personen die einen Meistertitel erwerben, werden finanziell vom Staat unterstützt. Zudem wird es eine internationale Bezeichnung für die Meister geben. Sie können die Abschlussbezeichnung „Bachlor professional“ erwerben. Noch ein Erfolg in diesem Jahr ist, dass in zwölf Gewerken wieder die Meisterpflicht gilt. Dazu gehören beispielsweise Raumausstatter, Glasveredler sowie Parkettleger. „Meiner Meinung nach kann das Handwerk voller Selbstvertrauen in die Zukunft schauen“, sagt Joachim Krimmer.

24 Ehrungen

Der Höhepunkt der Veranstaltung war jedoch die Übergabe der goldenen und diamantenen Meisterbriefe. Insgesamt 24 Altmeister wurden am Dienstag im Schwörsaal geehrt. Kreishandwerksmeister Michael Bucher, der Präsident der Handwerkskammer Ulm, Joachim Krimmer, und der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Franz Moosherr, überreichten die Meisterbriefe an die Altmeister. Dass es nicht selbstverständlich und etwas ganz Besonderes ist, in einem Handwerk Meister zu sein, sprach Ehrenobermeisterin Paula Birkle in ihrer Dankesrede noch einmal aus. „Diese Feier darf ohne ein ganz großes Dankeschön nicht zu Ende gehen“, sagte sie abschließend und lachte.