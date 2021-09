Warum Axel Müller sich für Markus Söder schon mal fremdgeschämt hat

Axel Müller, 58 Jahre alt, ist in Nürtingen aufgewachsen, ledig und lebt in Weingarten. Nach dem Jura-Studium in Tübingen kam er 1989 als Rechtsreferendar nach Ravensburg und wollte hier bleiben, weil Landschaft und Leute es ihm angetan haben.

Ehe er bei der Bundestagswahl 2017 das Direktmandat für den Wahlkreis Ravensburg errang, war Müller Vorsitzender Richter am Landgericht Ravensburg. Für die CDU sitzt er in Berlin im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und im Ausschuss für Inneres und Heimat. Er sagt von sich: „Ich gelte als unabhängiger Geist, will im Bundestag etwas bewegen und fühle mich als Vertreter dieser Region den Menschen hier verbunden.“ So ist er unter anderem im Kreistag für die CDU engagiert, singt im Kirchenchor, ist bei den Blutreitern, im Vorstand des Weingartener Musikvereins und in weiteren Vereinen aktiv. In seiner Freizeit joggt Axel Müller, ist mit dem Rennrad unterwegs oder widmet sich seinen Oldtimern, die er selber wartet und repariert.