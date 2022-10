Warnstreik bei Bosch in Ravensburg

Bei der Firma „Robert Bosch Power Tools“ ist es am Standort Ravensburg zu Warnstreiks gekommen. Rund 60 Beschäftigte haben sich daran am Montag beteiligt, wie die regionalen Vertreter der Gewerkschaft IG Metall mitteilten. „Die Produktion stand über drei Schichten für jeweils zwei Stunden“, hieß es weiter. „Robert Bosch Power Tools“ war am Montagabend kurzfristig nicht zu erreichen. Nach Angaben auf der Internetseite arbeiten am Standort Ravensburg rund 200 Mitarbeiter in der Entwicklung und Produktion von Bohrwerkzeugen für die Gesteinsbearbeitung.

IG Metall fordert in Baden-Württemberg höhere Löhne

Hintergrund des Streiks ist die laufende Tarifauseinandersetzung. Die Arbeitnehmer wollen unter anderem angesichts steigender Inflation baden-württembergweit besser bezahlt werden. Die IG Metall fordert nach eigenen Angaben eine Entgelterhöhung von acht Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten – danach müssten dann erneut Tarifverhandlungen angesetzt werden. Die Arbeitgeberseite biete zu wenig, heißt es in der Pressemitteilung der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben weiter. Nach drei Verhandlungsrunden gab es das Angebot von Südwestmetall über 3000 Euro Inflationsprämie für eine Laufzeit von 30 Monaten. Die Gewerkschaft kündigte weitere Warnstreiks in der Region an.

Arbeitgeber hatten mit den Streiks gerechnet

Südwestmetall, Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie, hatte mit Streiks gerechnet. Hauptgeschäftsführers Peer-Michael Dick kritisierte sie jedoch als „überflüssig“ und unnötige Belastung für die Firmen. Den Unternehmen stehe ohnehin schon „ein äußerst schwieriges Jahr 2023 bevor“. Südwestmetall zeigte sich optimistisch, am Verhandlungstisch Lösungen finden zu können.