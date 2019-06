„Warm-Up“ zur „Tour de Barock“ zugunsten der KJC-Radsportjugend

Als „Warm-Up“ für die „Tour de Barock“ organisiert die Volksbank Ulm-Biberach am Mittwoch, 19. Juni, ab 18.30 Uhr eine Radtour durch Oberschwaben. Die Ravensburger Niederlassung spendet für die ersten 100 Teilnehmer jeweils zehn Euro, also maximal 1000 Euro, zugunsten der KJC-Radsportjugend. Start ist auf dem Ravensburger Holzmarkt (nördlicher Marienplatz). Die „Tour de Barock“ des Rad- und Motorsportvereins Bad Schussenried jährt sich am 23. Juni zum 26. Mal. Im Vorfeld gibt es die „Warm-Up-Touren“ der Volksbank Ulm-Biberach quer durch die Region. Bereits 2018 traten in Ravensburg viele Radler für den guten Zweck in die Pedale, und auch dieses Jahr hofft die Volksbank auf rege Teilnahme der Bürger, heißt es in einer Pressemitteilung. In rund eineinhalb Stunden wird bei gemütlichem Tempo die Heimat erkundet. Während man also etwas Gutes für die eigene Gesundheit tut, unterstützt man gleichzeitig die Region. Zur Teilnahme angekündigt haben sich Simon Blümcke, Erster Bürgermeister der Stadt Ravensburg, sowie Andreas Senghas, Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Ravensburg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Ziel, auf dem Bierbuckel, wartet die Brauerei Leibinger mit einer Erfrischung auf die Sportler.