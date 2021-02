Wann ein Autokorso stattfinden darf - und wann er aufgelöst wird

Seit einigen Wochen protestieren im Land sogenannte „Freiheitsfahrer“ mit Autokorsos gegen die Corona-Politik. Auch in der Region zeigten sie sich zuletzt: Am Sonntag trafen sich unter Polizeiaufsicht rund 240 von ihnen vor der Oberschwabenhalle in Ravensburg und fuhren von dort durch die Stadt.

Bereits am Sonntag zuvor hatte es eine Versammlung der „Freiheitsfahrer“ in Ravensburg gegeben. Und auch in Balingen kommt es seit Mitte Januar jeden Montagabend zu einem Autokorso, berichtet der Leiter des dort zuständigen Ordnungsamtes, Jens Keucher.

Der Grund für diese neue Protestform gegen die Corona-Auflagen ist einfach: Sie erregt mehr Aufmerksamkeit als die traditionellen Kundgebungen und Märsche. „Mit 50 Fahrzeugen kann man den Verkehr blockieren und damit weit mehr Wirkung erzielen, als wenn sich dieselbe Zahl von Demonstranten vor dem Ulmer Münster positioniert“, so der SPD-Abgeordnete Martin Rivoir. Er hoffe jedoch, die Begeisterung für die umweltschädliche Protestform werde bald abflauen.

Dass es dazu kommt, ist aber eher unwahrscheinlich. Denn rechtlich betrachtet sind Demonstrationen in Fahrzeugen erlaubt. „Wenn es bei einem Autokorso um die Meinungsbildung oder -kundgebung geht, handelt es sich um eine vom Grundgesetz in Artikel 8 geschützte Versammlung“, sagt der Pressesprecher des Verwaltungsgerichts in Sigmaringen, Florian Nagel. „Dieses Recht, sich zu versammeln, besteht somit von Gesetzes wegen und muss nicht genehmigt werden – weder von der Behörde noch von einem Gericht.“

Trotzdem muss ein Korso achtundvierzig Stunden vor der Bekanntgabe angemeldet werden. Dann können die Behörde die Umstände der Veranstaltung prüfen oder von bestimmten Auflagen abhängig machen.

Diese kommen in Betracht, wenn durch die Versammlung beispielsweise die öffentliche Sicherheit gefährdet ist, erklärt Nagel. Also etwa das Leben oder die Freiheit eines anderen bedroht wird. Speziell in der aktuellen Situationen müssten die Veranstalter und Teilnehmer einer Versammlung auch die Vorgaben der Corona-Verordnung berücksichtigen.

„Dabei gilt aber immer, dass ein Verbot das letzte Mittel sein und man vorrangig Auflagen erlassen muss“, fügt Nagel hinzu. Selbst, wenn sich durch einen Autokorso das Ansteckungsrisiko erhöht, weil Passanten durch den Zusatzverkehr zu eng nebeneinander stehen, müsste man demnach zuerst nach einer Alternativroute suchen.

Auflösen darf die Behörde eine Demonstration in Autos im Prinzip nur, wenn nur dadurch die Sicherheit des Verkehrs gewährleistet werden kann. Verkehrsbehinderungen sind quasi unvermeidlich und müssen in Kauf genommen werden. Hingegen spielt es eine Rolle, ob im Notfall Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr durchkommen.

In Balingen hätten die Veranstalter von vier geplanten Autokorsos einen wegen als zu hoch empfundener Auflagen durch die Behörden abgesagt, sagt Keucher. Die übrigen drei hätten stattgefunden und seien bislang – auch aus polizeilicher Sicht – ruhig verlaufen.

In Ravensburg hätte es dagegen einige Ausschreitungen gegen zuvor auferlegte Verbote gegeben. So hatte die Polizei beispielsweise Hupen untersagt. Trotzdem waren während der Runde immer wieder Lärmbelästigungen zu hören. Zwölf Fahrern drohen deshalb Geldstrafen in Höhe von 80 bis 100 Euro, wie Polizeipräsident Uwe Stürmer mitteilt. Zudem seien Rotfahrten sowie Verstöße gegen die Gurtpflicht und das Handyverbot angezeigt worden. „Außerdem gab es eine Beleidigung gegen Polizeibeamte aus einem fahrenden Auto heraus“, ergänzt der Polizeipräsident.

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp und der Ravensburger Gemeinderat sind trotz des Versammlungsrechts gegen Autokorsos. „Angesichts der weiterhin schwierigen Pandemielage und den damit verbundenen Verkehrsbehinderungen und notwendigen polizeilichen Sicherungen haben sie kein Verständnis dafür“, teilte der Pressesprecher der Stadt, Alfred Oswald, auf Anfrage mit.