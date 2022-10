Wanderwoche des Schwäbischen Albverein Ortsgruppe Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Bus brachte uns über den Bernardino Pass nach Mailand, La Spezia, an Livorno vorbei in die südliche Toskana – die Maremma.

Am ersten Wandertag führte uns der Weg durch Zypressen- und Steineichenwälder, immer der Küstenlinie folgend, bei herrlichem Sonnenschein bis zur „Cala Violina“. Nachdem der Abstieg geschafft war, breitete sich vor uns ein feiner, fast weißer Sandstrand aus und das kristallklare Meer. Das Wandern über den Strand erzeugte ein Geräusch wie die Klänge einer Geige. Dazu lud das Meer zu einem kurzen Sprung ins Wasser ein.

Am zweiten Tag fuhren wir zur Halbinsel M. Argentino zum Porto S. Stefano, von wo uns das Schiff zur Insel Giglio brachte. Der steile Aufstieg zum Castello wurde durch eine kurze Busfahrt verkürzt, bis wir dann zu Fuß den Granitfelsen geschafft haben. Ein traumhafter Ausblick, tief unter uns das Dorf Giglio und in der Ferne die Inseln Elba, Giannutri und Montechristo. Ein unvergesslicher Ausblick. Ein steiler Maultierpfad bergab gestaltete sich dann als eine echte Herausforderung. Ein Espresso oder ein Gelati belebte uns wieder und so genossen wir die Schifffahrt zurück an den Porto S. Stefano.

Den dritten Tag gestaltete jeder nach seinen Bedürfnissen – wandern durch Pinienwälder, eine Radtour, Strandmarsch, oder einfach bei 25 Grad im Liegestuhl zu liegen und zu schwimmen.

Der Naturpark Maremma, südlich von Grosseto, stand am nächsten Tag auf unserem Programm. Hier ist die Landschaft flach, teilweise sumpfig und von zahlreichen flachen Binnenseen unterbrochen. Dazwischen aufgehäufte Sanddünen, Geröll, Höhlen, Pinienbäume sowie blühende Rosmarinsträucher und der Küstenlinie folgend die Reste von Wehrtürmen. Nicht zu vergessen die typischen Maremma-Rinder, fast silberfarben mit enormen Hörnern.

Der letzte Tag begann mit der Fahrt zum Naturpark „Colline Metallifere“ wo wir unter anderem das Naturschauspiel der heißen Quellen erleben konnten. Aus allen Ritzen trat heißer Dampf aus dem fast weißen Gestein. Ein kleines, etruskisches Dorf bezauberte uns alle im Anschluss – kleine Gassen mit den typischen Steinhäusern, geschmückt mit blühenden Pflanzen – eine Augenweide.

Nach der Rückkehr in unser Hotel, das nur hundert Meter vom Meer entfernt lag, blieb Zeit für einen Sprung ins Meer, wie fast jeden Tag, bis es ans Kofferpacken ging und wir die Woche in geselliger und fröhlicher Runde ausklingen ließen.