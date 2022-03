Die „vielleicht letzte wichtige Rock’n’Roll-Band unserer Generation“, wie es in einer Prssemitteilung heißt, ist zurück, und kündigt zwei Tourneen an, bei denen sie am Montag, 13. März 2023, um 20 Uhr in der Oberschwabenhalle auftritt. Tickets sind ab Sonntag, 27. März, erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder auf www.vaddi-concerts.de.