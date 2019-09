In der Ravensburger Tafel steht zum 1. Oktober ein Wechsel in der Leitung an: Wie der DRK Krisverband mitteilt, folgt auf Paul Bundschuh nach 17 Jahren ehrenamtlicher Leitungstätigkeit nun Walter Lehmann. Er ist im DRK kein Unbekannter, er gehörte laut Mitteilung früher bereits dem Vorstand an.