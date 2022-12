Waldkinder lernen, dass man krumme Karotten gut essen kann

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

der Waldkindergarten Rahlenwald Ravensburg hatte Besuch der Initiative foodsharing Weingarten. Zwei Studentinnen, Inanna Rollinger und Lena Bucher, die dem Team von foodsharing angehören und Umweltbildung an der PH Weingarten studieren, haben für die Kinder ein Bildungsangebot zum Thema Lebensmittelverschwendung vorbereitet, um ihnen spielerisch einiges über ihre wertvolle Arbeit zu berichten.

Die beiden Studentinnen haben den Kindern den langen Weg einer Karotte, die erst vom Feld über den Großhandel bis in den Supermarkt gelangen muss, ehe sie von uns Verbrauchern gekauft und verspeist werden kann, erklärt. Hierbei wurden die beiden Studentinnen von der Plüschkarotte „Lotti Karotti“ unterstützt, die die Kinder mit auf ihre spannende und gefährliche Reise mitgenommen hat: Nicht alle Karotten schaffen es in den Supermarkt. Schon auf dem Feld werden sie aussortiert, wenn sie zum Beispiel krumm gewachsen sind oder andere Schönheitsfehler besitzen. Inanna und Lena haben den ganzen Weg vom Feld in den Supermarkt durch selbstgemalte Bilder veranschaulicht. Um den Kindern die Situation zu verdeutlichen, durften diese die Karotten aussortierten, die aber eigentlich noch genießbare Karotten waren und in eine selbstgebastelte Mülltonne werfen. Am Schluss der Geschichte war die Mülltonne sehr voll mit guten Karotten. Das fanden die Kinder gar nicht gut. Die beiden Studentinnen erklärten den Kindern, dass ihre Organisation diese Karotten vor den Mülltonnen rettet. Natürlich wird alles mit den Bauern, Großhändlern und Supermärkten vorher abgesprochen, damit das Ganze kein Diebstahl ist. Das gerettete Obst und Gemüse wird dann zu speziellen Fair-Teiler Schränken in Weingarten und Ravensburg gebracht. Dort darf sich jeder, der vorbeikommt, ob reich oder arm, einfach an den Regalen bedienen. Hauptsache ist, die Lebensmittel werden gegessen. Die Kinder haben aufmerksam und interessiert den Erklärungen der Studentinnen zugehört.

Zum Schluss wurde ein Obstsalat geschnippelt, welcher im Vesperkreis genüsslich gemeinsam verspeist wurde. Es war selbstverständlich, dass dafür ausschließlich gerettetes Obst seine Verwendung fand: Äpfel, Bananen und Orangen. Ein paar kleine Druckstellen mussten von den geretteten Bananen und Äpfeln weggeschnitten werden, doch der Großteil war unbeschadet, obwohl das gute Obst zuvor wie Müll behandelt wurde.