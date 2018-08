„Waldhorn“ würdigt Bildhauer Josef Dressel

Mittlerweile spricht die Deutsche Stiftung Denkmalschutz von einer Tradition. Dieses Jahr begeht die Stiftung zum 25. Mal den bundesweiten Denkmaltag, an dem Besitzer von denkmalgeschützten Bauten Interessierte in ihren Gebäuden willkommen heißen, die oftmals über das Jahr hindurch nicht zugänglich sind. Am 9. September beteiligt sich auch das Ravensburger „Waldhorn“ an der Aktion. Das diesjährige Motto heißt „Entdecken, was uns verbindet“.

Schon im Frühjahr hat die „Schwäbische Zeitung“ berichtet, dass das „Waldhorn“ am Denkmaltag dabei sein wird. Inzwischen sind die Vorbereitungen abgeschlossen, und Reinhard Bouley, Initiator und Organisator, zu den Details: „Wir können eine kulturelle Wissenslücke in der Historie Ravensburgs des 19. Jahrhunderts schließen.“

Für kunsthistorisch Interessierte wird erstmals eine Broschürenmonografie zum Leben und Werk des Ravensburger Bildhauers Josef Dressel vorgestellt. Werke von ihm sind im Stadtbild von Ravensburg und Weingarten sichtbar, doch niemand verbindet sie mit seinem Schöpfer. Seien es das ausladende Kriegerdenkmal in Erinnerung an den Krieg von 1870/71 auf dem Alten Friedhof, wunderschöne Grabdenkmäler prominenter Ravensburger Familien auf dem Hauptfriedhof oder die mannshohe Sandsteinfigur des heiligen Konrad am ehemaligen Schulhaus und heutigen Amtshaus in Weingarten.

Bildhauerlehre in Konstanz

Geschildert werden im ersten Teil der Broschüre Dressels Kindheit und Schulzeit in Ravensburg und anschließende Bildhauerlehre in Konstanz. Über seine Studien an der Kunstschule in Stuttgart und Akademie in München und Studienaufenthalte in Florenz, Rom und Paris wird berichtet. Der zweite Teil der Broschüre widmet sich seinem Werk. Ausführlich sind seine Werke in Ravensburg und Weingarten dargestellt. Umfassend sind seine Werke in Amerika gelistet.

In einer begleitenden Ausstellung im „Affenkasten“ des „Waldhorns“ sind im Familienbesitz befindliche Werke und Dokumente zusammengestellt, unter anderem das Akademiezeugnis von Dressel aus dem Jahre 1864.

In Gesamtkunstwerk eintauchen

Mit der Altdeutschen Weinstube können die Besucher im Waldhorn in ein Gesamtkunstwerk eintauchen. Die Ausstattung mit dem harmonisch gegliederten Wand- und Deckengetäfer und den plastischen Bildwerken, die auf die Waldhorngründerfamilie und Wirtshausnutzung hinweisen, stammen von Dressel. Zudem wird die Bewohner- und Hausgeschichte bis ins 15. Jahrhundert zurück präsentiert.

Nach diesen vielen Entdeckungen soll laut Reinhard Bouley auch das Verbindende nicht zu kurz kommen. In der Altdeutschen Weinstube werden für ein unterhaltsames Beisammensein Getränke serviert, und der Vibraphonist Christoph Aupperle und Freunde werden die Gäste mit Jazz unterhalten. „Unsere Gäste sind ab 14 Uhr herzlich willkommen“, so Waldhorn-Geschäftsführerin Patrizia Reichhart.