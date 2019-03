Waldhütte erneut beschädigt

Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche haben unbekannte Täter eine unbewohnte Waldhütte in der Neuhaldenstraße beschädigt. In der Nacht vom 20. März auf 21. März drangen diese gewaltsam in die Hütte ein, am Wochenende 23. März/ 24. März wurden Latten der Holzfassade sowie des Bodens herausgerissen. Personen, die in dem besagten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu informieren.