Waldemar Westermayer führt CDU Kreis-Senioren Union

Die Senioren-Union des CDU Kreisverbandes Ravensburg hat den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Waldemar Westermayer aus Leutkirch zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Bei der Mitgliederversammlung in Vogt hatte der seitherige Vorsitzende, Hartmut Bonnemeyer aus Bad Waldsee nach zwölfjähriger Amtszeit nicht mehr als Vorsitzender kandidiert, teilte die Senioren-Union mit.

In seinem Abschlussbericht appellierte er laut Pressemitteilung an die CDU Senioren, sich weiterhin über ihre eigenen, unmittelbaren Interessen hinaus weiterhin in allen Bereichen der Politik zu interessieren und zu engagieren: „Wir sind die Alten in der CDU, aber als Eltern und Großeltern tragen wir so wie jeder andere Bürger in diesem Land eine breite Verantwortung für das politische Geschehen. Als die Generation, die maßgeblich am Wiederaufbau Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg beigetragen hat und oft noch eine unmittelbare Erinnerung an die Schrecken des Krieges und die Taten seiner Verursacher hat, sei es eine besondere Aufgabe, den zunehmend grassierenden Rechtextremismus im Lande zu demaskieren.“

Waldemar Westermayer nahm in seiner kurzen Vorstellungsrede besonderen Bezug auf die derzeitige Klimadebatte. Gerade von einer Demonstration in Leutkirch kommend, machte er deutlich, dass die CDU aufgerufen sei, sich mich Nachdruck an der Diskussion zu beteiligen. Er stellte fest, dass es durchaus möglich sei, auch bei einem so emotional aufgeladenen Thema sachlich zu argumentieren und seine Argumente vorzubringen. Als Vorsitzender werde er weiterhin das Gespräch mit den gesellschaftlichen Gruppen suchen und auch innerhalb der Partei mit den Vereinigungen von der Jungen Union bis zu den Sozialausschüssen zusammenarbeiten.