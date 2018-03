Wahltalk mit OB Daniel Rapp

Am 11. März stellt sich Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp für eine zweite Amtszeit zur Wahl. Die „Schwäbische Zeitung“ lädt im Vorfeld zu einem öffentlichen Wahltalk ein.

Am Freitag, 2. März, wird Redaktionsleiter Frank Hautumm dem Amtsinhaber ab 19 Uhr im Medienhaus in der Karlstraße auf den Zahn fühlen. Dabei soll es vor allem um die Stadtentwicklung in den vergangenen acht Jahren gehen, aber auch um Daniel Rapps Ziele für den Fall, dass er wieder gewählt wird. Einzige Gegenkandidatin ist die Familienpflegerin Fridi Miller, die sich insgesamt auf 50 Bürgermeisterstellen beworben hat.

Die Zuhörer werden am 2. März ausreichend Gelegenheit erhalten, eigene Fragen an den Oberbürgermeister zu stellen. Die Teilnahme am Wahltalk ist kostenlos. Wer gerne dabei sein möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0751- 2955 5775 anmelden.