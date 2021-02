Wahlkampf mit dem Gehzeug

Am Samstagvormittag hatte das sogenannte Gehzeug Premiere und war von der Gossnerhalde aus unterwegs in die Stadt. Im Gegensatz zu einem Fahrzeug fährt man in einem Gehzeug nicht, sondern bewegt sich darin zu Fuß vorwärts. Es besteht aus einem autogroßen Doppelholzrahmen auf Fahrradrädern, den Saskia Mayer, Landtagskandidatin der Klimaliste BW für den Wahlkreis 69, auf der Straße zog. Am Gehzeug waren auf Bannern die Klimaforderungen der neuen Partei zu lesen – „Wald statt Asphalt“ beispielsweise oder „Make love not CO2“. Da das Gehzeug zu groß für den Gehweg ist, muss es nach der Straßenverkehrsordnung auf die Straße. Hintergrund der Aktion: Man wollte auf die Verkehrswende hinweisen. Begleitet wurde Saskia Mayer von weiteren Mitstreitern der Partei. Auf dem Gehweg.