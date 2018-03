Anna-Maria Wagner vom KJC Ravensburg ist weiter auf dem Weg in die Judo-Weltspitze. Die amtierende deutsche Meisterin in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm gewann am Wochenende beim Grandslam im russischen Jekaterinburg die Bronzemedaille. In der Weltrangliste steht Wagner aktuell auf Platz 17 in der Klasse bis 78 Kilogramm.

Die U23-Europameisterin Anna-Maria Wagner vom KJC Ravensburg hat beim Grand Slam im russischen Jekaterinburg ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholt. Wie im vergangenen Jahr wurde die in Köln lebende Wagner in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm Dritte. Athleten aus 34 Nationen reisten zu diesem jährlichen Event, um Punkte für die Weltrangliste zu sammeln.

Nächster Start in Georgien

Nach der Bronzemedaille im vergangenen Jahr wollte Wagner in diesem Jahr eigentlich mehr. Doch im Achtelfinale gelang ihrer Gegnerin Stessie Bastareaud aus Frankreich in der Bodenlage ein Armhebel. Hätte die Ravensburgerin den Kampf für sich entschieden, wäre es ein spannendes Halbfinale geworden zwischen der 27-jährigen Luise Malzahn vom SV Halle, Fünfte der Olympischen Spiele von Rio de Janeiro 2016, und der 21-jährigen Anna-Maria Wagner. Somit steht diese Begegnung der beiden nationalen Rivalinnen noch aus. Bei der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart verlor Malzahn gegen Julie Hölterhoff und verpasste so das Finale gegen Wagner. Die Ravensburgerin sicherte sich gegen Hölterhoff souverän ihren zweiten nationalen Titel in Folge.

In Russland besiegte die Bundeswehrsoldatin Anna-Maria Wagner, die am Olympiastützpunkt in Köln trainiert, in der Trostrunde Niurguiana Nikiforova aus Russland und Beata Pacut aus Polen jeweils mit Ippon und wurde so Dritte. Die zweite Bronzemedaille ging an die amtierende Weltmeisterin und dreifache Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele, Mayra Aguiar aus Brasilien. Grandslam-Siegerin in Jekaterinburg wurde Rika Takayama aus Japan. Die Silbermedaille ging an Luise Malzahn. Eine weitere Medaille durch eine württembergische Athletin gab es in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm. Katharina Menz von der TSG Backnang gewann Bronze durch den Sieg in der Verlängerung gegen Gerelmaa Erdenetsogt aus der Mongolei.

Bereits an Ostern heißt es für Anna-Maria Wagner, erneut die Wettkampftasche zu packen. Dann geht es für die 21-Jährige zum Grand Prix in die georgische Hauptstadt Tiflis. Hinter der Weltranglisten-Fünften Audrey Tcheumeo aus Frankreich, der Französin Madeleine Malonga (Achte), der Ukrainerin Anastasiya Turchyn (Zwölfte) und Luise Malzahn (14.) ist Wagner in Georgien an Position fünf gesetzt.