Wagen wird zum fünften Mal beschädigt

Bereits zum fünften Mal innerhalb von zwei Jahren wurde der Wagen einer Frau im Ravensburger Wohngebiet Am Sonnenbüchel beschädigt. Der Tatzeitraum war jeweils von Freitag auf Samstag. Laut Polizei wurden diesmal in der Nacht zum Samstag drei Reifen des Autos direkt vor ihrem Haus mit einem schmalen, spitzen Gegenstand abgestochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 360 Euro. Zeugen, die Verdächtiges im Wohngebiet bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (0751/803-0) in Verbindung zu setzen.