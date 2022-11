Waffeln für den guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum wiederholten Male hat der Ladies’ Circle 37 Ravensburg den Ravensburger Jugendhilfeverein finanziell unterstützt. Die großzügige Spende von 4000 Euro kommt dem Projekt „arbeiten & mehr“ (kurz a&m) zugute, das straffällig gewordenen Jugendlichen im Rahmen einer pädagogischen Maßnahme beschäftigt.

Neben knapp tausend gemeinnützigen Arbeitsstunden, die die Jugendlichen über das Jahr hindurch im Projekt ableisten, setzen sie sich mit sich selbst, ihrer Straftat und deren Hintergründen auseinander. Darüber hinaus erhalten sie konkrete Hilfestellungen bei sozialen, biografischen und persönlichen Problemlagen.

Für dieses und weitere soziale Projekte in Oberschwaben verkauft der Ladies’ Circle 37 Ravensburg aktuell auf dem Ravensburger Christkindlmarkt süße und herzhafte Waffeln sowie in Zusammenarbeit mit dem Früchtehandel Schuster in Grünkraut selbst hergestelltes Apfelmus. Der Stand befindet sich hinter dem Rathaus und freut sich über regen Zulauf.