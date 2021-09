Wärmeversorgung in der Ravensburger Weststadt fällt aus

Die Wärmeversorgung ist am Donnerstag in der Ravensburger Weststadt ausgefallen. Wie die Technischen Werke Schussental (TWS) mitteilten, ging morgens um 7.30 Uhr eine Störmeldung bei dem Unternehmen ein. Laut Pressemitteilung entdeckten Spezialisten einen Rohrnetzschaden als Ursache des Ausfalls. Derzeit dauern die Reparaturarbeiten im Bereich Angerstraße und Karmeliterstraße noch an.

Durch Umschaltungen bei den Leistungssträngen gelang es im Laufe des Vormittags einen Großteil der Haushalte wieder mit Wärme zum Heizen und für die Warmwasserbereitung zu versorgen. Laut TWS war der Schaden gegen Mittag genau lokalisiert. Die TWS geht davon aus, dass im Laufe des Tages alle 700 Haushalte im Wärmenetz wieder komplett versorgt wer-den.

Das örtliche Unternehmen hat das Netz 2009 vom Bau- und Sparverein übernommen und modernisiert es seitdem schrittweise. Herzstück sei die Wärmezentrale in der Karmeliterstraße, wo seit nunmehr zehn Jahren unter anderem ein Blockheizkraftwerk mithilfe von umweltfreundlichem Biomethan Wärme erzeugt und dann in das Leitungsnetz abgibt. Auf diese Weise erfüllen alle Haushalte der Weststadt, die Nahwärme beziehen, die Auflagen für die energetische Gebäudesanierung nach dem aktuellen Landeswärmegesetz, so die TWS.