Württembergische Landesbühne Esslingen gastiert mit Büchners „Woyzeck“ im Konzerthaus

Mit einer einerseits gewagten, andererseits fragwürdigen Inzenierung von Büchners Drama „Woyzeck“ hat die Württembergische Landesbühne Esslingen am Mittwochabend im dank vieler Schüler vollen Ravensburger Konzerthaus gastiert.

Büchners Drama, zweifellos eines der wichtigsten Werke der deutschen Literatur, ist als Fragment überliefert, die Reihenfolge der kurzen Szenen ist nicht festgelegt. Das berühmte Antimärchen bildet hier den Schluss – dem Kind nicht von der Großmutter, sondern vom Narren Karl erzählt. Ein starker, voll überzeugender Schluss: keine Schar von Kindern um die Großmutter, sondern nur der Narr und das Kind. Wie könnte man besser die Hoffnungslosigkeit, die Verlassenheit der Menschen ausdrücken?

Sie spielen auf einer schrägen Rampe, in einem ausgesparten Viereck in der Mitte agieren live vier Musiker. An den Wänden kündigen große, laute Plakate Sensationen an. Die ganze Welt ist Bühne oder Zirkus, wird hier suggeriert. Regisseur Marcel Keller geht in seiner 2014 entstandenen, jetzt wiederaufgenommenen Fassung für das WLB auf die Fassung mit Songs von Tom Waits und Kathleen Brennan zurück, die Robert Wilson im Zirkus angesiedelt hat.

Die Musik spielt eine dominierende Rolle, unterstreicht atmosphärisch das Geschehen, ist bald zärtlich, bald brutal. Eine besondere Rolle spielen die von den Spielern gesungenen Songs. Sie beleuchten, kommentieren das Geschehen: „Everything goes to hell anyway“ (auf deutsch: „Es fährt sowieso alles zur Hölle“), singt Marie nach der Begegnung mit dem Tambourmajor, „a good man is hard to find, only strangers sleep in my bed.“ (deutsch:„Es ist schwer einen guten Mann zu finden, in meinem Bett schlafen nur Fremde“). Fraglich ist nur, wen diese Fassung ansprechen soll. Kommt sie dem jungen, abiturnahen Publikum entgegen? Für den leider immer älter werdenden Teil sind die Lieder ein Fremdkörper – ob ihr Inhalt über die Rampe kommt, ist fraglich, eine Übersetzung wäre angebracht.

Dass das Spiel in einer Zirkusarena beginnt, in der Arena endet, macht Sinn. Es reizt zu Assoziationen, die in die tiefere Deutung zielen. Die Kernszenen, die man gerade im „Woyzeck“ so schätzt, sind auch dank der großartigen Spieler sehr gut herausgearbeitet. Als Woyzeck (Florian Stamm) seinen Hauptmann (Ulf Deutscher) rasiert, das Messer gefährlich nahe an der Kehle, ist ein kurzes Zögern wahrzunehmen, während der Hauptmann selbstgefällig und absolut dumm daherschwadroniert. Das sitzt. Und wie der Doktor (Ralph Hönicke) den Hauptmann auf der Straße in ständig steigende Ängste versetzt, das ist ebenfalls sehr stark. Hier gibt es keine Gemeinschaft, jeder versucht allein an der Oberfläche zu schwimmen, ständig zappelnd. Hoffnungslosigkeit wohin man blickt. Als Franz Woyzeck begreift, dass er seine Marie (Kristin Göpfert) verloren hat, zieht er die Konsequenz, mordet, was er anderen nicht gönnt, kostet den Untergang aus. Er, der Einzige, der denkt, der seine Gedanken durchaus artikulieren kann. Ein Mensch, der sich gegen die übrige Welt stellt und scheitern muss – das macht auch diese durch die Songs stark verfremdete Inszenierung schmerzhaft deutlich.