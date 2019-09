Wärme- und Solarpotentialkarten für fünf Kommunen im Landkreis erstellt

In einer überregionalen Klimaschutzveranstaltung trafen sich am Montag in der Kreissparkasse Ravensburg Vertreter der Region Bodensee-Oberschwaben um konkrete Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung der Klimawende vor Ort zu diskutieren. Eingeladen hatte die Energieagentur Ravensburg. Höhepunkt der Veranstaltung war die Übergabe von Wärme- und Solarpotentialkarten an die Bürgermeister von Ravensburg, Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg.

„Die Energiewende beginnt nur, wenn man sie begreiflich macht“, sagte Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg. Zwei Komponenten hat er besonders im Visier. Auf der einen Seite den Wärmeverbrauch und dabei die Wärmedämmung an Gebäuden als die größte Herausforderung. Auf der anderen Seite das Solarpotential. So liegt zum Beispiel aktuell der Anteil der regenerativen Stromerzeugung aus Photovoltaik-Dachanlagen in Ravensburg, Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg bei jährlich über 25 Millionen Kilowattstunden. Das sind 5,2 Prozent des Gesamtstromverbrauchs von 480 Millionen kWh. Durch einen Ausbau dieser Anlagen könnte man den Anteil auf über 50 Prozent erhöhen.

Dazu hat die Agentur nun für diese fünf Kommunen detaillierte Solarpotentialkarten entwickelt. Das ist bisher in dieser Form einmalig. Die Karten sind gedacht als Motivation für Hausbesitzer und sollen den Kommunen helfen, eventuelle Sanierungsgebiete explizit auszuweisen. Auf den Karten ist zu erkennen, dass Ravensburg ein technisch erschließbares Potential von 37 Prozent hat, Weingarten 46 Prozent und Baienfurt toppt alles mit 100 Prozent . Baindt hat 48 Prozent Solarpotential und Berg 42 Prozent.

Zum Thema Wärmedämmung hat die Agentur Wärmekarten entwickelt, die den Zustand jedes Gebäudes farblich anzeigen – von grün bis rot.

Interessant wird auch der digitale Solaratlas sein. Hier kann der Bürger über Internet Ort, Straße und Hausnummer eingeben und sich für sein Haus einen Photovoltaik-Steckbrief erstellen lassen. Darin ist zu erkennen, wieviel Strom und Geld sich in 20 Jahren durch den Einbau einer Photovoltaikanlage einsparen lässt. Der Startschuss dazu wird für Ravensburg zur Eröffnung der Oberschwabenschau sein. Andere Kommunen der Region Bodensee-Oberschwaben kommen sukzessive hinzu. Eingeführt ist der Solaratlas bisher nur in Sigmaringen. Göppel zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis der Veranstaltung: „Ich hoffe, dass wir heute als Vorreiter ein bundesweites Signal gesetzt haben. Das was die Bundesregierung als Maßnahmen in ihrem Klimapaket beschlossen hat, setzen wir schon um.“