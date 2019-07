Während das Idol durch Frankreich radelt

Auch wenn es keinen Sieg gab, sind die Radsportler des KJC Ravensburg mit dem vergangenen Wochenende zufrieden gewesen. Alle Fahrer belegten – wie ihr Idol Emanuel Buchmann bei der Tour de France – Top-Ten-Plätze.

In Ulm stand zum Beispiel der achte von elf Läufen zum Vier-Länder-Schülercup auf dem Programm. Bereits im ersten Rennen der U11-Klasse war das KJC-FEO-Team mit Tim Seifried am Start. Auf dem hammerharten, bergigen zwei Kilometer Rundkurs zerlegten sich in allen Klassen die Felder und es kam stets nur zur Ankunft von Kleingruppen oder Einzelfahrern. So auch in der Klasse U11. Tim Seifried zeigte ein starkes Rennen und belegte den zweiten Platz. In der darauffolgenden Klasse U13 standen Linus Schmid und Luan Elsässer am Start. Luan Elsässer lag der schwere Kurs besser und er erkämpfte sich Platz vier. Sprinter Linus Schmid, kämpfte ebenfalls stark und kam hinter Elsässer auf Platz fünf.

Ferdinand Hübner behält das Trikot des Gesamtführenden

Das bisherige gute Ergebnis hieß es jetzt in der U15 Klasse zu bestätigen. Zunächst sah alles gut aus. Ferdinand Hübner, Leo Wetzel und Samuel Schulz konnten die ersten vier von zehn Runden der Spitze folgen. Doch dann zerbröselte auch hier die Gruppe. Hübner konnte zunächst noch an der Spitze bleiben. In Runde sieben fiel ihm dann die Kette herunter und er musste anhalten, um den Defekt zu beheben. Die Spitze war weg. Wie Wetzel und Schulz musste auch Hübner alleine seine Runden weiterziehen. Am Ende kam er auf Platz sechs. Wetzel und Schulz kämpften sich tapfer auf die Plätze acht und neun. „Eine starke Leistung von allen Jungs auf dieser schweren Strecke“, sagte Trainer Tobias Hübner. Ferdinand Hübner behielt durch seinen sechsten Platz das gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Zudem belegte KJC-Jugendtrainer Ben Koch, der für das Team Straßacker startet, beim German Cycling Cup auf dem Nürburgring beim 150 Kilometer langen Straßenrennen den zehnten Platz bei 2000 Teilnehmern.