VR-Klassenkisten für die Grundschulen der Region

30 VR-Klassenkisten im Gesamtwert von 15 600 Euro wurden von der VR Bank Ravensburg-Weingarten an die ersten Klassen der Region gespendet. Alle ersten Klassen der Grundschulen aus dem Geschäftsgebiet der Bank konnten sich auf eine der Kisten bewerben, erklärt die Bank in einer Pressemitteilung. Bei den VR-Klassenkisten handele es sich um Holztruhen, die mit Spiel- und Bewegungsuntensilien aus dem Sortiment der Drachengrube in Ravensburg gefüllt sind. Jede Kiste habe einen Wert von über 500 Euro. Seit der Erstauflage im Jahr 2019 hat die VR Bank Ravensburg-Weingarten insgesamt 150 Klassenkisten im Gesamtwert von 77 600 Euro vergeben. „Uns ist bewusst, dass die Grundschulen einen großen Bedarf in Sachen Spielzeug haben, da diese Materialien oftmals nicht von den Trägern zur Verfügung gestellt werden können. Umso wichtiger ist uns, dass wir unsere Erstklässlerinnen und Erstklässler hier mit tollem Material aus der Drachengrube unterstützen können“, betont Vorstandssprecher Arnold Miller die Bedeutung der Aktion. Bei der offiziellen Übergabeveranstaltung in der Hauptgeschäftsstelle der Bank in der Ravensburger Georgstraße war auch Frank Gruber, Geschäftsführer der Drachengrube, zu Gast und präsentierte die Inhalte der VR-Klassenkiste den anwesenden Lehrerinnen und Lehrern. Die finanziellen Mittel für die Klassenkisten stammen aus dem Spendentopf des VR-Gewinnsparens. Foto: VR Bank Ravensburg-Weingarten eG