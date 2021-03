VR Bank Ravensburg-Weingarten hat vorgesorgt

Die Vorstände der VR Bank Ravensburg-Weingarten, Arnold Miller und Jürgen Nachtnebel, blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Das Ergebnis nach Bewertungen ist trotz Corona nahezu auf Vorjahresniveau gleichgeblieben. Die Weichenstellungen der vergangenen Jahre haben sich in der Krise bewährt, so die Verantwortlichen.

Die Bank kommt für 2020 auf eine Bilanzsumme von 1,304 Millionen Euro (Vorjahr rund 1,100 Millionen Euro) und erreicht mit rund 2,4 Millionen einen Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau. „Die Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, waren goldrichtig und haben es uns ermöglicht, die Pandemie als Unternehmen gut zu überstehen,“ freute sich der Vorstandsvorsitzende Arnold Miller bei einem Pressegespräch.

Schnell in Homeoffice-Modus gewechselt

Er nennt als Beispiele den Ausbau im Bereich Privat Banking oder die Fusion und die Entscheidung für den neuen Standort. Als „verantwortungsbewusster Arbeitgeber und als zuverlässiger Finanzpartner“ positionierte man sich in der Krise. Innerhalb kürzester Zeit seien die Kundenberater mit Video- und Telefonberatungsmöglichkeiten fürs Homeoffice ausgestattet worden. Alle Bankdienstleistungen seien zu jedem Zeitpunkt verfügbar gewesen. Rasch habe man sich auch entschlossen, keine staatlichen Hilfen wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld in Anspruch zu nehmen.

Große Zuwächse gab es im Kredit- und Einlagengeschäft. Miller dazu: „Gerade im Kreditgeschäft haben wir alles unternommen, um den regionalen Betrieben in einer prekären Situation schnelle und kompetente Hilfe zu leisten. Im Einlagengeschäft haben unsere Kunden sehr zu schätzen gewusst, dass wir gerade im lockdownbedingten Börsenabschwung engen Kontakt zu den Anlegern gehalten haben. Das schafft Vertrauen.“

Keine Zinserhöhung absehbar

Den Sparern macht er nicht viel Hoffnung auf eine baldige Zinserhöhung: „Die Corona-Situation zementiert die Niedrigzinsphase zusätzlich. Wir rechnen nicht damit, dass sich das in absehbarer Zeit ändert.“ Für die Zukunft sieht man sich gut aufgestellt. Es wurde eine „Zukunftswerkstatt“ implementiert. Jürgen Nachtnebel dazu: „Deren Aufgabe wird es sein, die Bank stetig weiterzuentwickeln und die Zukunftsfähigkeit nachhaltig sicherzustellen. Wir sprechen hier von den Aspekten Digitalisierung, Innovation, Personalentwicklung, Qualitäts- und Prozessmanagement.“

Als regionale Bank engagiert man sich auch regional. „Wir werden 2021 wieder mehr als 100 000 Euro an gemeinnützige Institutionen und Vereine in der Region spenden. Dazu gehören VR-Mobile für Sozialstationen, die VR-Klassenkisten für Grundschüler in der Region sowie unsere Crowdfunding-Plattform, auf der Vereine ihre Projekte realisieren können,“ so Miller.