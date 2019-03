VR Bank übergibt sieben Kindertaxis an Kindergärten

Im Rahmen einer Ausschreibung hat die VR Bank Ravensburg-Weingarten sieben Kindertaxis an Kindergärten aus der Region verlost. Die Kindertaxis wurden aus dem Spendenanteil des Gewinnsparens finanziert und nun an die Gewinner-Kindergärten übergeben. Das teilt die VR Bank in einem Presseschreiben mit.

14 Kindergärten aus der Region hatten sich laut Pressetext um ein solches Kindertaxi beworben. Die Kindertaxis im Gesamtwert von rund 28 500 Euro verfügen über einen Elektroantrieb und bieten Platz für jeweils bis zu sechs Kinder. Zur Gewinnübergabe in der Schalterhalle der Hauptstelle der VR Bank in Ravensburg erschienen die Erzieher in Begleitung zahlreicher Kinder und Eltern. Bei der ersten Probefahrt durch die Schalterhalle wurden die Kindertaxis sowohl von den Kindern als auch von ihren Begleitpersonen direkt für gut befunden, teilt die VR Bank weiter mit. „Wir hoffen, dass der elektrische Antrieb den Erziehern dabei hilft, viele tolle Ausflüge mit den Kindern zu machen“, sagte Vorstandssprecher Arnold Miller.

Über ein neues Kindertaxi durften sich nach Angaben der VR Bank das integrative Kinderhaus KBZO in Weingarten, der Kindergarten Sonne, Mond und Sterne in Baindt, der Kindergarten Zauberburg in Waldburg, der Kindergarten St. Martin in Schlier, der Kindergarten St. Johannes in Amtzell, das Kinderhaus Schule in Berg und der Kindergarten Carlo Steeb in Ravensburg freuen.

Mit den Geldern aus dem Spendenanteil des Gewinnsparens konnte die VR Bank Ravensburg-Weingarten nach eigenen Angaben bereits zahlreiche Projekte aus der Region unterstützen. Im vergangenen Jahr flossen über 100 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen und Vereine in der Region. Unter anderem seien auf der Crowdfunding-Plattform vrbank-rv-wgt.viele-schaffen-mehr.de seit dem Start im Jahr 2017 bereits 21 Projekte realisiert worden.