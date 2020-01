VR-Adventsflocken sorgen für glückliche Vereinsvertreter

Erstmalig hat die VR Bank Ravensburg-Weingarten einen Adventskalender der etwas anderen Art durchgeführt: Insgesamt 20 000 Euro wurden als Spenden an 24 gemeinnützige Vereine in der Region verteilt – 23 Mal gab es 800 Euro für die Vereinskasse und für einen besonders glücklichen Verein am Heiligabend sogar 1600 Euro. Dies teilt die VR Bank Ravensburg-Weingarten mit.

Bewerben konnten sich laut Mitteilung alle als gemeinnützig anerkannten Institutionen aus dem Geschäftsgebiet der VR Bank Ravensburg-Weingarten. Welche Vereine sich zu den glücklichen Spendenempfängern zählen durften, entschied das Losverfahren, welches in der Adventszeit wöchentlich durchgeführt wurde.

Zahlreiche Projekte aus der Region unterstützt

Im Rahmen der VR-Adventsflocken hat das Losglück folgende Vereine getroffen: Altdorfer Landsknechtsfähnlein, Bund der Landjugend, DLRG Weingarten, DRK Rettungshunde Ravensburg, Erbisreuter Dorfnarren, EV Ravensburg, FV Waldburg, FZ Kakadu Wolpertswende, Handball Förderkreis Ravensburg, Männerchor Amtzell, MGV Chorgemeinschaft Grünkraut, Ministranten St. Maria Weingarten, Musikverein Horgenzell, Musikverein Obereschach, Musikverein Schmalegg, Musikverein Zußdorf, Narrenzunft Baienfurt, Schützenkameradschaft Schmalegg, SV Bergatreute, SV Bitzenreute, SV Weingarten, Theatergruppe Schmalegg, Theaterverein Bergatreute und das THW Weingarten.

Die Spendengelder stammen aus dem Topf des Gewinnsparens der Volksbanken Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg. Mit diesen Geldern konnte die VR Bank Ravensburg-Weingarten bereits zahlreiche Projekte aus der Region unterstützen. Im vergangenen Jahr flossen rund 109 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen und Vereine in der Region, heißt es abschließend in der Mitteilung.