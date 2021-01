VR-Adventsflocken rieseln auf Vereinskonten

Nach dem Erfolg im Jahr 2019 hat die VR Bank Ravensburg-Weingarten eigenen Angaben zufolge ihre Spendenaktion für Vereine – „VR-Adventsflocken" – in der Adventszeit 2020 erneut durchgeführt. In vier Ziehungen bestimmte das Los aus den rund 120 Bewerbungen 24 Gewinner, die sich über je 1000 Euro für die Vereinskasse freuen durften, so eine Pressemitteilung des Bankinstituts.

Besonders im Corona-Jahr 2020 sei diese Finanzspritze für viele der Empfänger eine große Hilfe gewesen: „Das Ehrenamt hatte es im Jahr 2020 nicht leicht. Vielen sind Einnahmequellen, wie zum Beispiel Veranstaltungen, weggebrochen. Kosten gibt es natürlich trotzdem“, so Vorstandssprecher Arnold Miller in dem Schreiben und weiter: „Durch unsere ,Corona-Soforthilfe für Vereine’ konnten wir bereits im Frühjahr einigen Vereinen und gemeinnützigen Organisationen unter die Arme greifen. Dass wir mit unseren Adventsflocken noch weiter unterstützen konnten, freut uns natürlich sehr“.

Bewerben konnten sich alle als gemeinnützig anerkannten Institutionen aus dem Geschäftsgebiet der VR Bank Ravensburg-Weingarten. Über die Gewinner entschied einmal in der Woche das Los. Im Rahmen der VR-Adventsflocken hat das Losglück folgende Vereine getroffen: Skiclub Karsee-Amtzell, Landjugend Amtzell, Jugendrotkreuz Baienfurt-Baindt, Tennisclub Baindt, Narrenzunft Bodnegg, Musikverein Wilhelmskirch, Musikverein Hasenweiler, DRK Rettungshundebereitschaft Ravensburg, Verein für Schulentwicklung an der Kuppelnau, Malteser e. V. Kreisgliederung Ravensburg-Weingarten, Erbisreuter Dorfnarren, Förderverein der Grundschule Unterankenreute, Schützenkameradschaft Schmalegg, Musikverein Waldburg, ASV-Waldburg, Burgnarren Waldburg, Spielmannszug Waldburg, SV Weingarten, Altdorfer Landsknechtsfähnlein, DRK Ortsverein Weingarten, U&D Weingarten, Sozialverband VdK Baden-Württemberg Ortsverband Weingarten, SchussaGugga und SV Wolpertswende 1956.

Die Spendengelder stammen aus dem Topf des Gewinnsparens der Volksbanken Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg. Im Jahr 2020 vergab die VR Bank Ravensburg-Weingarten rund 100 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen und Vereine in der Region, so der Pressebericht abschließend.