Vorverkauf für „Im blauen Sessel“ startet

Der Kartenvorverkauf für die 13. Philosophisch-literarische Salonnacht am 20. April in der Ravensburger Marktstraße hat begonnen. „Helden gesucht“ heißt das diesjährige Thema der Bürgerinitiative „Im blauen Sessel“. Das teilen die Veranstalter mit.

Bedeutende Kulturforscher wie zum Beispiel Geert Hofstede sehen den Bezug zu Helden als einen festen Bestandteil jeder Kultur an. Dabei gelten Personen, ob tot oder lebend, ob echt oder fiktiv, aufgrund bestimmter Eigenschaften, die in der Kultur besonders geschätzt werden, als Helden. Sie sind dabei weder identisch mit Stars und Idolen noch mit den üblichen Leistungsträgern und Führungsfiguren. Was aber macht den Helden zum Helden, fragen die Veranstalter in ihrer Ankündigung. Freilich tue sich die Gesellschaft schwer mit dem Heldenthema. Zu groß war der Missbrauch im Nationalsozialismus, zu egalitär sind unsere gegenwärtigen Ansichten des Menschseins. Doch sind in den Medien, in Literatur und Film, im Dichten und Denken Helden offenkundig ebenso gebrauchte wie gesuchte Vorbilder. Damit sei es an der Zeit, sich auch wieder öffentlich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Dies unternimmt die 13. Salonnacht, in der freundliche Gastgeber in zehn Salons Dichter und Denker begrüßen. Mit dabei sind Paulus Hochgatterer mit „Der Tag an dem mein Großvater ein Held war“, Mirko Bonné mit „Der eiskalte Himmel“ und Ronen Steinken mit „Fritz Bauer: oder Auschwitz vor Gericht“. Otl Aichers Sohn Julian leiht den Kriegserinnerungen seines Vaters seine Stimme, die Philosophin Alina Noveanu ihre Stimme Ernst Jüngers „Der Waldgang“. Julia Drache zeigt ihren Kurzfilm „Watu Wote“. Außerdem geben Jakob Hein, Dietmar Dath, Dennis Pulina und Verena Lugert vielfach neue Einblicke ins ‚Heldenleben‘.

Auftakt ist um 18.30 Uhr. Die Lesungen beginnen um 20 Uhr und um 21.15 Uhr.