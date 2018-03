Vorverkauf für Frühjahrskonzert beginnt

Unter dem Motto „Pictures“ gibt das Stadtorchester Ravensburg unter Leitung von Stadtmusikdirektor Harald Hepner am Sonntag, 18. März, sein Frühjahrskonzert. Beginn ist um 17 Uhr im Konzerthaus in Ravensburg. Wie die Stadtverwaltung jetzt in einer Pressemitteilung erklärt, startet der Vorverkauf startet am Montag, 5. März.

„Musik hat nicht nur eine Dimension. Wenn man Musik hört, entstehen Bilder im Kopf dazu“, heißt es in der Pressemitteilung. Wie beispielsweise bei der sinfonischen Dichtung „Die Arche Noah“ von Oscar Navarro, die das Stadtorchester wie auch die nachfolgenden Musikstücke bei dem Konzert präsentieren wird. In zehn Mini-Gemälden werde die biblische Geschichte von Noah und der großen Sintflut erzählt. Die „Manhattan Pictures“ von Jan van der Roost zeichneten die Vielschichtigkeit der Metropole New York in bunten Tönen nach. Außerdem lasse „Persis“ des US-Amerikaners James L. Hosay exotische Klangfarben des Orients erklingen. Bei Filmmusik oder Musicals seien Bild und Ton untrennbar miteinander verknüpft, kann man weiter in der Ankündigung lesen. Auf dem Programm stehen daher die „Forrest-Gump-Suite“ von Alan Silvestri und Musik aus zwei Musicals, nämlich „Der König und ich“ von Richard Rodgers und „Les Miserables“ von Boublil und Schönberg.