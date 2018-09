Vorverkauf für den Kulturstart Ravensburg läuft

Erneut starten Zehntscheuer, Jazztime, Theater, Figurentheater und Kulturamt gemeinsam in ihre Saison. Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den letzten Jahren öffnen am Freitag, 5. Oktober, fünf Häuser ihre Türen und laden zu Theater und Konzerten. Der Vorverkauf für die Veranstaltung hat nun begonnen, teilt die Stadt Ravensburg mit.

Jazztime Ravensburg präsentiert den experimentierfreudigen Gitarristen Ralph Towner – alleine auf der Bühne des Konzerthauses, nur mit seinen sechs- und zwölfsaitigen Gitarren zur Hand, wird er persönliche Lieblingsstücke aus fünf Jahrzehnten interpretieren. Laut Veranstalter präsentieren Äl Jawala ein magisches Crossover aus flirrenden Balkan-Bläsern und unwiderstehlichen Grooves in der Zehntscheuer. Das Figurentheater stellt das neue Stück im Abendprogramm vor: „Stars on Stage“. Das Kulturamt präsentiert im Schwörsaal das Literaturprogramm der Wiener Autorin Anna Herzig und des Slammers und Lesebühnen-Autors Volker Strübing. Im Theater entscheidet das Publikum: Drama, Krimi, Bollywood – Klawuhn, Niess und Metzger im Impro-Theater.

Blick hinter die Kulissen

Die Besucher haben an diesem Abend nicht die Qual der Wahl, niemand muss sich lediglich nur für einen Ort entscheiden. Denn jede Stunde kann man aufs Neue ein anderes Kulturhaus entdecken. Einen Blick hinter die Kulissen können die Besucher um 19.15 Uhr in Zehntscheuer und Konzerthaus wagen. Der Ausklang des Abends findet als Party mit DJ Alex im Theatercafé statt.