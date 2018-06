Vorurteile werden leider geschürt

Kriminalität unter Asylbewerbern ist ein heikles Thema. Nur wenige Flüchtlinge dealen tatsächlich mit Drogen. Von 100 Bewohnern, die von der Razzia betroffen waren, sind jetzt zwei in Haft, gegen sechs weitere besteht ein Tatverdacht. Obwohl die große Mehrheit der Flüchtlinge mit solchen Machenschaften nichts zu tun haben will, werden dadurch Vorurteile geschürt. Totschweigen oder verharmlosen darf man Kriminalität von Asylbewerbern – auch als Tageszeitung – deshalb aber noch lange nicht. Dabei würde die Polizei wahrscheinlich auch in den Ravensburger Gymnasien oder Weingartener Studentenwohnheimen Drogen finden.