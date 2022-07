Vortrag zum Thema Seheinschränkungen

Im Mehrgenerationenhaus Rahlentreff findet am Mittwoch 27. Juli, um 14.30 Uhr der Vortrag „Lebensqualität trotz Seheinschränkungen“ mit Kaffeerunde statt. In der Pressemitteilung heißt es: „Wenn die Sehkraft nachlässt, verändert sich das Leben in fast allen Belangen.“ In einer solchen Situation sei es wichtig, dass jeder und jede für sich das finde, mit dem man sich die gewohnte Lebensqualität erhalten könne. Eine Seheinschränkung sei schlimm. Aber es gebe in der heutigen Zeit viele Möglichkeiten, den Verlust zu kompensieren: „Mit optischen, elektronischen, taktilen oder akustischen Mitteln gelingt es in sehr vielen Fällen, die Betroffenen wieder an ihrem sozialen Umfeld teilhaben zu lassen.“ Welche Unterstützungsmöglichkeiten und Mittel zur Verfügung stehen welche Möglichkeiten der Unterstützung es gibt, schildert Herr Peters, Leiter der Bezirksgruppe Ravensburg im BSV Württemberg e. V. als Experte in eigener Sache.