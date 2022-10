Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit an der DHBW Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die DHBW Ravensburg lädt am Mittwoch, 12. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr Interessierte zu dem Vortrag „Ist Nachhaltigkeit utopisch?“ ein. Referent ist Prof. Dr. Christian Berg, Nachhaltigkeitsexperte und Präsidiumsmitglied der Deutschen Gesellschaft Club of Rome. Der Vortrag findet im DHBW-Gebäude, Weinbergstraße 17 in Raum 210 statt.

Christian Berg vereint in sich sehr unterschiedliche Welten. Er ist Physiker, Theologe und Philosoph, hat jahrelange Erfahrung in der Industrie, ist in der Politikberatung tätig, lehrt an verschiedenen Hochschulen das Thema Nachhaltigkeit und ist ein gefragter Redner. Diese vielfältigen Hintergründe nutzt er dazu, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Denn alle wichtigen Herausforderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik erfordern es, ganz unterschiedliche Perspektiven miteinander zu verbinden – so seine Überzeugung.

Nach einem Berufsstart in Forschung und Lehre wechselte Christian Berg 2004 zu SAP, wo er die Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen in das SAP-System entwickelte. Nach einer zweijährigen Zwischenstation bei der DEKRA kehrte Christian Berg 2010 wieder zu SAP zurück und verantwortete dort mehrere Jahre das Thema Nachhaltigkeit in der Managementberatung des Unternehmens. Er verließ SAP 2016, um mehr Zeit zu haben, daran zu arbeiten, wie wir die Weichen für morgen richtig stellen. Daneben engagiert sich Christian Berg im Präsidium des deutschen Club of Rome und im Anlageausschuss der GLS-Bank.

Eine schriftliche Anmeldung bis zum 6. Oktober ist erforderlich unter besemer@dhbw-ravensburg.de.