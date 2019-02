Zum Vortrag „Von der Montagehalle zu einem Ort der Kunst“ von Thomas Häusle lädt das Kunstmuseum Ravensburg am Donnerstag, 21. Februar, um 19 Uhr ein. Häusle, Direktor des Kunstraum Dornbirn, ist zu Gast im Kunstmuseum Ravensburg. 2003 eröffnete dieser besondere Präsentationsraum für zeitgenössische Kunst in nur 60 Kilometern Entfernung von Ravensburg. Die Architektur der historischen Montagehalle in ihrem ursprünglichen, rohen Zustand bietet ideale Bedingungen zur Präsentation raumgreifender Installationen. Thomas Häusle gibt Einblick in die Ausstellungsaktivitäten des Kunstraum Dornbirn. Der Eintritt kostet pro Person 5 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten und Auszubildende sind frei. Foto: Kunstraum Dornbirn