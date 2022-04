Vortrag „Kleine Eiszeit und Krise im 17. Jahrhundert“

Begleitend zur aktuellen Sonderausstellung „Von der Kleinen Eiszeit ins Anthropozän. Klimawandel in Ravensburg 1350-2050“ wird sich Dr. Franz Mauelshagen am Montag, 2. Mai um 19 Uhr im Museum Humpis-Quartier klimahistorischen Fragen und Hintergründen der globalen Klimakrise widmen.

Der Historiker Franz Mauelshagen ist aktuell an der Universität Bielefeld tätig und forscht vor allem zu klimahistorischen Themen, internationaler Klimapolitik und wissensgeschichtlichen Fragen der Klimatologie und historischer Klimaforschung.

Der Eintritt für den Vortrag beträgt fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Einleitend in den Vortrag findet am Montag außerdem um 17.30 Uhr eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Von der Kleinen Eiszeit ins Anthropozän. Klimawandel in Ravensburg 1350-2050“ statt. Der Eintritt für die Führung inklusive Eintritt beträgt elf Euro, ermäßigt 7,50 Euro.