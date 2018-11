Vortrag über Pierre Alechinsky

Ein Vortrag zu Pierre Alechinsky ist am Donnerstag, 22. November, 19 Uhr im Kunstmuseum Ravensburg. Halten wird den Beitrag über „Das Bild der Möglichkeiten“ Margit Brehm. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten und Auszubildende erhalten freien Eintritt.

Auf das jüngste Mitglied der Gruppe Cobra (1948 bis 1951) übt die Aufbruchsstimmung, für die der internationale Zusammenschluss steht, ebenso wie der enge Austausch mit Asger Jorn, Constant und ganz besonders Christian Dotremont nachhaltigen Einfluss aus, heißt es in der Pressemitteilung. Im Zentrum steht kein Stil, sondern das Bild als Experimentierfeld, das dem Spielerischen und Lustvollen ebenso offensteht wie der intellektuellen Herausforderung. Diesen Möglichkeitsraum hat Pierre Alechinsky immer weiter ausgelotet – scharfsichtig und wach gegenüber dem Fremden, kritisch gegenüber dem allzu Leichten und offen für das, was das Bild an Überraschungen für den Maler bereithält.