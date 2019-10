Vortrag über das Schicksal der Ravensburger Sinti

In Ravensburg sind zwischen 1933 bis 1945 mehr als 5000 Menschen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft geworden. Aus rassistischen Gründen verfolgt wurden auch die Ravensburger Sinti, die lange in Oberschwaben heimisch waren. Mit deren Schicksal beschäftigt sich eine Veranstaltung der Stadt Ravensburg am Donnerstag, 17. Oktober (19 bis 21 Uhr), im Medienhaus in der Karlstraße 16.

Esther Sattig (Berlin) präsentiert im Rahmen eines Vortrags die Ergebnisse ihres 2016 erschienen Buches „Das Zigeunerlager Ummenwinkel. Die Verfolgung der oberschwäbischen Sinti“. Zum Hintergrund: Die rund 100 Sinti wurden im November 1937 im „Zigeunerlager“ Ummenwinkel, das aus 14 Baracken bestand und das zur besseren Kontrolle von einem Stacheldrahtzaun umgeben war, gettoisiert und schikaniert. Im März 1943 wurden 35 Männer, Frauen und Kinder in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. 29 Ravensburger Sinti wurden dort ermordet.

Tim Müller (Mannheim) wird am Donnerstag den historischen Kontext liefern. Esther Sattig wird sich speziell mit dem Ummenwinkel beschäftigten, aber auch die aktuelle Situation der Sinti und Roma beleuchten. Hendrik Groth, Chefredakteur der „Schwäbischen Zeitung“, moderiert anschließend eine Diskussion mit Vertretern aus dem Ummenwinkel und des Verbandes Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg.