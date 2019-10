Vorträge, Meditation und Konzerte

Das Evangelische Krankenhauspfarramt am ZfP Südwürttemberg/Weißenau, die Evangelische Kirchengemeinde Eschach sowie die Kulturkirche laden zur Ausstellung „Weltreligionen-Weltfrieden-Weltethos“ in die Evangelische Kirche Weißenau ein. Diese wird am Sonntag, 3. November, um 9 Uhr in der Evangelischen Kirche Weißenau mit einem Themengottesdienst und Seelenfrühstück eröffnet.

Musik aus Südamerika mit jazzigen Einflüssen mit dem Gitarrenduo Johannes Deffner/Susanne Scheier bereichert laut Pressemitteilung die Ausstellungseröffnung der Kulturkirche. Die Predigt hält Pfarrer Hans-Dieter Schäfer.

Gegen 10 Uhr wird Günther Gebhardt, Mitarbeiter der Stiftung Weltethos Tübingen, in die Thematik einführen. Anschließend wird zum traditionellen Seelenfrühstück und zum Ausstellungsbesuch eingeladen.

Am Eröffnungstag wird um 17 Uhr in der Evanglischen Kirche Weißenau ein Konzert mit dem Ensemble „fiati e corde“ mit historischen Instrumenten unter dem Motto „Die Seele ruht in Jesu Händen“ gegeben. Der Eintritt ist frei, wie die Veranstalter weiter mitteilen.

Die Ausstellung bietet auf 15 Tafeln eine Darstellung der Weltreligionen Hinduismus, Chinesische Religionen, Buddhismus, Judentum, Christentum, Islam und Bahaitum. mit Schwerpunkt auf den ethischen Implikationen und wird sechs Wochen lang in Weißenau zu sehen sein.

Schülerinnen und Schüler der Klinikschule Weißenau haben sich mit den Inhalten der Präsentation auseinandergesetzt und die Ausstellung mit ihren Werken ergänzt. Zusätzlich gibt es ein Begleitprogramm mit Vorträgen, Themengottesdiensten, musikalischen Veranstaltungen und Meditation.

Kooperationspartner der Ausstellung und der einzelnen Programmpunkte sind das Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, die Schule am Torbogen Weißenau und der Integrationsbeauftragte der Stadt Ravensburg.

Zwischen der Stadt Ravensburg und der Stiftung Weltethos Tübingen besteht eine Kooperation zum Aufbau eines städtischen Forums der Religionen.