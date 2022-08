Vorstudium Medien bereitet auf Mediendesign-Studium vor

Das Kapuziner Kreativzentrum Ravensburg bietet in Zusammenarbeit mit der DHBW Ravensburg in den Sommerferien das „Vorstudium Medien“ an. Es richtet sich an Studieninteressierte für gestalterische Studiengänge. Es hilft, die eigene künstlerische Eignung einzuschätzen, schafft Orientierung unter den verschiedenen Design-Studienangeboten und bereitet auf diese vor, heißt es in einer Ankündigung.

Das Vorstudium kann einem Mediendesign-Studium unmittelbar vorausgehen oder im Bewerbungsprozess unterstützen. Dazu können die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer ihre Gestaltungsmappen von den Experten der DHBW analysieren lassen und diese anschließend optimieren.

Das Vorstudium gliedert sich in einwöchige Intensiv-Kurse, die in Summe oder einzeln belegt werden können (täglich 9 bis 17 Uhr): Web- & UX-Design, 15. bis 19. August; Schrift- und Plakatgestaltung, 22. bis 26. August. Die Dozentinnen und Dozenten teilen in kleinen Kursen (maximal zwölf Teilnehmer) ihre Expertise und ihren Erfahrungsschatz und bieten so Orientierung und Motivation für das Studium der Mediengestaltung. Die Kursgebühr pro Woche beträgt 300 Euro. Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnahme-Zertifikat, das auch als Qualifizierungsnachweis im Bewerbungsprozess genutzt werden kann. Eine fachliche Vorqualifikation ist nicht erforderlich, das benötigte Equipment wird kostenfrei vor Ort bereitgestellt (eigenes geeignetes Equipment kann jederzeit und gerne selbst mitgebracht werden).