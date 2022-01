Vorstellung der Vollzeitschulen der Humpis-Schule

Die kaufmännischen Vollzeitschulen der Humpis-Schule Ravensburg stellen sich digital auf der Webseite unter www.humpis-schule.de vor. Dort finden sich in kurzen Clips und Präsentationen alle wichtigen Informationen rund um die verschiedenen Schularten. Zusätzlich finden an folgenden Tagen Online-Veranstaltungen mit einer Vorstellung der jeweiligen Schularten und der Möglichkeit für Fragen statt. Wirtschaftsgymnasium: Dienstag, 18. Januar, 18 Uhr. Berufskolleg: Mittwoch, 19. Januar, 19 Uhr. Wirtschaftsschule/zweijährige Berufsfachschule: Donnerstag, 20. Januar, 19 Uhr. Der jeweilige Zugangslink ist am Tag der Veranstaltung auf der Schul-Webseite zu finden.

In das Wirtschaftsgymnasium können Bewerber aus allgemeinbildenden Gymnasien mit einem Versetzungszeugnis nach Klasse 10 oder in die Jahrgangsstufe 11, Bewerber aus Gemeinschaftsschulen mit einem Versetzungszeugnis in die gymnasiale Oberstufe sowie Bewerber mit Mittlerer Reife aus Real-, Werkreal-, Berufsfach- oder Gemeinschaftsschulen aufgenommen werden. Voraussetzung für das kaufmännische Berufskolleg ist grundsätzlich ein mittlerer Bildungsabschluss. In die Wirtschaftsschule können Hauptschüler, Werkrealschüler, Gemeinschaftsschüler, Realschüler oder Gymnasiasten nach der 8., 9. Klasse oder 10. Klasse sowie Schüler nach Abschluss des VAB aufgenommen werden.

Anmeldeschluss für alle Schularten ist der 1. März. Zu beachten ist, dass die Anmeldung für das Wirtschaftsgymnasium und die Berufskollegs, außer BKFH, über das zentrale Online-Bewerberverfahren unter www.schule-in-bw.de/bewo erfolgt. Die Anmeldung für die Wirtschaftsschule läuft direkt über die Schule.