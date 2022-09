Vorstandswahlen der Genossenschaft für Jung und Alt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte in der einberufenen Mitgliederversammlung am Freitag, 9. September der Vorstand nun neu gewählt werden.

Wahlleiter war Vereinsmitglied August Schuler. Als erster Vorstandsvorsitzender des Vereins wurde Herbert Tobolski einstimmig in seinem Amt bestätigt. Zweite Vereinsvorsitzende bleibt weiterhin Sigrid Scharpf. Melanie Markert wurde zur Schatzmeisterin und Willi Späth zum Schriftführer einstimmig von den anwesenden Vereinsmitgliedern wiedergewählt. Zu Beisitzern wurden einstimmig Susanne Bückle, Edgar Fiederer, Monika Krenauer, Gerhard Wagner und Klaus Weiß gewählt. Kassenprüfer des Vereins sind nun Ulrich Schlotter und Dieter Becker.

In einem kurzen Rückblick berichtete Herbert Tobolski über die Vereinsaktivitäten der letzten beiden Jahre. Die Genossenschaft, die nun schon seit über 30 Jahre besteht, leistete bis heute über 20 000 Stunden Hilfseinsätze, mit denen sich die Mitglieder des „Vereins mit Herz“ gegenseitig im Alltag unterstützen.

Das Prinzip der Solidargemeinschaft ist einfach: Ein Mitglied der Genossenschaft erledigt für ein anderes Genossenschaftsmitglied eine Hilfstätigkeit. Das kann ein Fahrdienst, eine Hilfe im häuslichen Bereich, aber genauso eine kleine Reparatur im Haushalt oder Garten sein. Die aufgewendete Zeit wird auf einem Zeitkonto gutgeschrieben und kann dann wieder kostenfrei abgerufen werden, wenn der Helfer selbst Hilfe braucht. Man tauscht also Zeit gegen Zeit. Jeder kann in diesem Verein Mitglied werden. Eine besondere Qualifikation ist nicht nötig.

Die Mitglieder kommen aus allen Tätigkeitsbereichen der Gesellschaft. Durch die überschaubare Anzahl der Mitglieder, derzeit sind es 136 Personen, entstehen oft private Verbindungen. Um das Wir-Gefühl zu stärken, unternehmen die aktiven Vereinsmitglieder regelmäßig Ausflüge in die Region sowie Stadtführungen oder organisieren im Sommer ein Grillfest. So leistet die Genossenschaft einen wichtigen sozialen Beitrag in Ravensburg und Weingarten in einer Zeit, in der die Kernfamilie mehr und mehr der Kleinfamilie weicht und sich die Kinder nicht mehr um ihre Eltern kümmern können.

Weitere Informationen erhält man im Büro der Genossenschaft in Ravensburg in der Untere Breite Straße 51, Telefon 0751/3525325 oder unter www.genossenschaft-für-jung-und-alt.de. Die Bürosprechzeiten sind montags von 10 bis 12 Uhr.