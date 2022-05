Vorstand der CDU Taldorf in Neuwahlen bestätigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbands Taldorf konnte der Vorsitzende Dr. Manfred Büchele zahlreiche Mitglieder aus der Ortschaft sowie Ehrengäste begrüßen. In seinem Rechenschaftsbericht blickte Dr. Büchele auf fast zwei Jahre zurück, in denen die gewohnten Treffen mit den Mitgliedern leider nicht in Präsenz, sondern nur in Videokonferenzen oder gar nicht stattfinden konnten. Dennoch hat sich die CDU Taldorf am reduzierten Sommerprogramm des CDU-Stadtverbandes rege beteiligt. Ein besonderer Höhepunkt war dabei der Besuch des Ministers für den Ländlichen Raum Peter Hauk.

Ein Hauptprogrammpunkt waren Neuwahlen des Vorstands. Hierbei wurden der Vorsitzende Dr. Manfred Büchele, die Schatzmeisterin Margarete Eger und die Schriftführerin Christiane Kopp bestätigt. Neu als stellvertretende Vorsitzende wurde Lynn Kreher gewählt. Im Beirat vertreten sind weiterhin Josef Bentele, Franz Haller, Dominik Leser, Andreas Lutz, Jochen Ott, Markus Petretti und Kornelia Wachter, neu hinzugekommen ist Stefanie König.

CDU-Kreisvorsitzender Christian Natterer konnte Willi Schmeh aus Adelsreute für 50 Jahre sowie den langjährigen Stadt- und Ortschaftsrat und Ehrenbürger von Taldorf, Albert Volkwein für 40 Jahre treue Mitgliedschaft auszeichnen. August Schuler berichtete in seinem Vortrag zu „Zukunftsperspektiven für den ländlichen Raum Oberschwaben“ aus seiner Arbeit im Landtag und kommunal. Auch auf dem Lande brauche es Gewerbe und Arbeitsplätze, eine Erschließung mit Straße und ÖPNV, mehr denn je schnelles Internet und Digitalisierung, lokale Versorgung sowie gesellschaftliches Leben mit Zusammenhalt in Vereinen, Gemeinde und sozialen Verbänden.