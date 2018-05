Vorschlag: Stadtpark statt Wohnhaus

Was Ravensburg fehlt, ist ein Stadtpark. Deshalb hat die Ortsgruppe Ravensburg des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) jetzt den Vorschlag gemacht, den alten Baumbestand an der Seestraße 32 bis 36 zu einem kleinen Park aufzuwerten. Die geplante Bebauung müsste dafür allerdings geändert und reduziert werden – statt drei hätten dort nur zwei Mehrfamilienhäuser Platz.

Wie berichtet, hat die Stadt Ravensburg im Zuge der Neuordnung ihrer Standorte die Gebäude an der Seestraße 32 und 36 aufgegeben und an einen Investor verkauft. Dieser plant dort eine Nachverdichtung. Auf dem Gelände sollen drei Mehrfamilienhäuser errichtet werden – mit insgesamt 35 bis 40 Wohnungen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderates hatte die Pläne im März einstimmig auf den Weg gebracht. Froh waren die Kommunalpolitiker darüber, dass der Investor über drei alte Bäume herumbaut: zwei Eiben und einen Ahornbaum. Bei einer der beiden Eiben handelt es sich auch laut Baubürgermeister Dirk Bastin „um den bedeutendsten Baum, den es bei uns gibt – eines der wenigen Naturdenkmäler in der Stadt“.

Im Rahmen der Anhörung von Trägern öffentlicher Belange ist auch der BUND um eine Stellungnahme zum Bebauungsplan gebeten worden. Dieser hält nicht nur die drei Bäume für wertvoll, die stehenbleiben dürfen, sondern auch die Obstbäume am westlichen Grundstücksrand und den großen Ahorn an der Südostecke. „Für Insekten und Vögel ist diese innerstadtische Gebiet ein Kleinod“, schreibt Geschäftsführer Ulfried Miller in seiner Stellungnahme. Zusammen mit der Fläche der Neuwiesenschule/Klösterle im Westen und einem größeren unbebauten Grundstück östlich des Gebiets würden sich dort noch Grünstrukturen finden, die mit dem Biotopverbund am Bannegghang vernetzt sind. „Prinzipiell finden wir eine Verdichtung der Stadt nach innen sinnvoll und wichtig, um die Siedlungsgrenzen nach außen möglichst halten zu können. Der vorliegende Vorschlag schießt unseres Erachtens jedoch über das Ziel hinaus“, meint Miller.

Daher die alternative Planung des BUND: „Reduzierung der Bebauung auf zwei große Blöcke, einer am südlichen Ende des Gebiets, ein zweiter als Ersatz für den westlichen Baukörper, dessen Abriss geplant ist, mitsamt dem zugehörigen Parkplatz. Beide Bauwerke erhalten jeweils eine eigene Tiefgarage mit Zufahrt von der Römerstraße. Zusammen mit der Sanierung der beiden alten Gründerzeitvillen ergibt sich immer noch ein großes und qualitativ hochwertiges Verdichtungspotenzial.“

Der Gegenvorschlag würde die beiden Gärten zu einem attraktiven Stadtpark mit Sitzmöglichkeiten aufwerten und Potenzial für eine ökologische Aufwertung bieten. „Eine solche Chance für die Stadtentwicklung im innenstadtnahen Bereich dürfte es kaum ein zweites Mal geben, vor allem nicht mit einem solch prächtigen alten Baumbestand.“

Gegen den Bebauungsplan hat sich auch noch an anderer Stelle Widerstand geregt. Eltern haben eine Petition für den Erhalt des Spielplatzes an der Römerstraße gestartet. Der Plan sieht vor, ihn an die Seestraße zu verlegen.

Die Stadtverwaltung äußerte sich zurückhaltend zum Gegenvorschlag des BUND: „Es ist immer schwierig, die Abwägung zwischen dem dringend notwendigen Bau von Wohnungen – gerade in ummittelbarer Stadtnähe – und dem Schutz des wichtigen Grünbestandes zu treffen“, äußerte sich Pressesprecher Alfred Oswald. Gemeinderat und Stadtplanung hätten im Wettbewerb einen „verträglichen Kompromiss gefunden, wie die besonders wertvollen und prägenden Grünbestände erhalten werden und wie der Vorhabenträger das Grundstück baulich nutzen kann“. Die Stadt werde den Vorhabenträger gern beratend dabei unterstützen, die baurechtlich notwendigen Spielflächen in auch ökologisch möglichst hoher Qualität herzustellen.

Baubeginn für die Wohnungen soll im nächsten Jahr sein.