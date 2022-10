Vorpremiere zu den Filmtagen Oberschwaben

Eine Vorpremiere zu den zweiten Filmtagen Oberschwaben gibt es Dienstag, 11.Oktober, um 18.30 Uhr. Die Buchlesung mit Filmen findet im Frauentor-Kinocenter statt. Professor Stefan Piasecki liest aus seinem Buch „Kleine Frau im Mond“.

Der Roman erzählt eine romantische Liebesgeschichte und begleitet im letzten Kriegssommer 1944 in Berlin und in den Filmstudios Potsdam – Babelsberg die Dreharbeiten eines der bekanntesten Filme des Dritten Reiches: „Unter den Brücken“. Die fiktive Handlung verbindet sich mit realen Ereignissen und ist das Ergebnis aufwendiger Archivrecherchen, der Auswertung von Interviews, historischen Akten, Drehbüchern und Fotos. Der Autor Stefan Piasecki („Stefan Boucher“) lebt im Ruhrgebiet. Er forscht und lehrt als Hochschullehrer international über die gesellschaftlichen Auswirkungen technologischer Innovationen und Entwicklungen. Im Anschluss an die Buchlesung werden zwei Filmen des Filmregisseurs und Astronomen Anton Kutter (1903-1985) gezeigt: „Die Himmelsleiter“ (1936) und „Weltraumschiff 1 startet“ (1936-1940), die einen direkten Bezug zum Buch „Kleine Frau im Mond“ haben. Adrian Kutter führt in die Filme ein. Eintritt: 6 Euro.