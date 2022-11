Vororchester Musicolo beim Tag der Bläserjugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim diesjährigen Tag der Bläserjugend des Blasmusikkreisverbands Ravensburg am 22. Oktober in Wolfegg zeigten die Jungmusikanten ihr Können vor einer Fachjury. Unter den Teilnehmern war in diesem Jahr auch das Musicolo, dirigiert von Silke Moosmann.

Seit 2018 gibt es dieses Vororchester (als Vorstufe zur Jugendkapelle), das sich hauptsächlich aus jungen Musikanten der vier Musikvereine Sternberg Weißenau, Obereschach, Gornhofen und St. Christina zusammensetzt. Die Musikanten sind alle noch in Ausbildung in ihrem jeweiligen Verein und üben im Musicolo erstmals das Musizieren in einer Blasorchesterformation zusammen mit verschiedenen anderen Instrumenten. Der Spaß am gemeinsamen Musizieren soll hierbei gefördert werden und nicht zu kurz kommen.

Dass sich ihr Zusammenspiel durchaus schon hören lassen kann, haben sie in Wolfegg eindrucksvoll bewiesen: Prädikat „Sehr Gut“ erhielt das Musicolo für die beiden vorgetragenen Musikstücke beim Wertungsspiel der Bläserjugend. Wir gratulieren euch herzlich zu diesem tollen Ergebnis und wünschen euch weiterhin viel Spaß und Freude an der Musik. Wir sind stolz auf euch! Weitere Infos unter: www.juka-tonstark.de